أونانا: دفعنا ثمن إهدار الفرص أمام توتنام

يرى أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد أن فريقه دفع ثمن إهدار الفرص في لقاء توتنام بالخسارة.

وأنهى توتنام عقدة أمام مانشستر يونايتد متغلبا عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال أونانا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أظن أنهم كانوا أفضل منا، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني، لكن كرة القدم ليست دائما تُلعب في شوط واحد".

وأضاف "أعتقد أننا بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية، صنعنا الكثير من الفرص وللأسف لم نسجل، أعتقد أن هذه نقطة محورية لنا، لو سجلنا في الشوط الأول لتغيرت المباراة".

وأكمل الكاميروني "في الشوط الأول كنا أفضل منهم، وكان بمقدور ذلك تحديد مصير المباراة، ولكننا للأسف لم نسجل".

وواصل "كرة القدم تتمحور حول تسجيل الأهداف، بالأخص عندما تواجه خصما جيدا، خلقنا بعض الفرص ولم نسجل، لذلك دفعنا الثمن".

وتابع "علينا أن نواصل العمل، وإذا استمرينا بنفس الوضع ففي نهاية الموسم ستكون الأمور على ما يرام".

وأتم "سنشاهد المباراة مرة أخرى، لنركز على أخطائنا وفي النهاية كل مباراة تخسرها وكل هدف تتلقاه يكون بسبب خطأ من أحدهم".

سجل لديوك لندن لاعب الوسط السنغالي بابي ماتار سار في الدقيقة 50، وليساندرو مارتينيز "هدف عكسي" في الدقيقة 83.

وهذا هو أول فوز لتوتنام على الملعب الجديد "ملعب توتنام هوتسبر" ضد مانشستر يونايتد، في المحاولة الخامسة بعد هزيمتين وتعادلين.

بذلك يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط، حيث فاز على ولفرهامبتون 1-0 في الجولة الأولى.

فيما رفع توتنام هوتسبر رصيده إلى 4 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى على برينتفورد 2-2.













































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