مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ليل

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد أنجي

خسر نانت في مباراته الثانية في الدوري الفرنسي هذا الموسم من ليل بنتيجة 0-2.

وشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بشكل أساسي أمام ليل ولعب المباراة كاملة.

وكان نانت قد خسر من تولوز في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

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ويتواجد نانت في المركز قبل الأخير بلا نقاط بفارق الأهداف عن ليون المتذيل.

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أبرز لقطات الشوط الأول كانت انفعال مصطفى محمد على زميله موسيس سيمون الذي فشل في تمرير الكرة وهو في موقع متميز أمام المرمى.

فيما ردت عارضة مرمى نانت تسديدة جوناثان دايفيد مهاجم ليل.

لكن دايفيد افتتح التسجيل بهدف أول من متابعة داخل منطقة الست ياردات.

قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء أهدر مصطفى محمد انفرادا حين راوغ الحارس داخل منطقة الجزاء لكن الكرة طالت منه.

وشهدت الدقيقة 79 طرد ألكساندرو ريبيرو مدافع ليل بعدما عرقل ستريدي أبواه في انفراد.

بعدها بدقيقتين كاد مصطفى محمد أن يتعادل من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لكن حارس ليل تصدى لها.

وسجل نانت هدفا بعدما تابع ستريدي أبواه تسديدة مصطفى المرتدة من الحارس، لكن الحكم ألغاه لتسلل مصطفى محمد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض قبل أن يعدل قراره ويحتسب خطأ خارج منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع حسمت تسديدة الجزائري آدم وناس نقاط المباراة لليل.

ورفع ليل رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مع فرق مونبيليه وتولوز ومارسيليا.

آدم وناس مصطفى محمد نانت ليل
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