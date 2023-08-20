طرابزون يصدر بيانا بشأن حالة تريزيجيه

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون ضد جالاتاسراي

نشر طرابزون سبور بيانا حول حالة لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" الذي أصيب في لقاء جالاتاسراي يوم السبت.

وأفاد طرابزون سبور في بيان: "بعد الفصح الذي أجراه أحمد بشير طبيب طرابزون سبور لتريزيجيه الذي أصيب خلال مباراتنا ضد جالاتاسراي وغادر إلى المستشفى، تبين أنه مصاب بكسر في منطقة صدره اليسرى".

وأضاف البيان "بدأ فريقنا الطبي علاج اللاعب".

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وكان نيناد بيليكا المدير الفني لـ طرابزون سبور التركي قد أوضح طبيعة إصابة تريزيجيه خلال مواجهة جالاتاسراي.

وخسر طرابزون سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي أمام حامل اللقب.

وقال نيناد للصحفيين عقب اللقاء: " تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل".

وسقط تريزيجيه مصابا بعد تدخل عنيف في البطن في الدقيقة 51 مع ساشا بوي لاعب جالاتاسراي.

وخرج الجناح المصري محمولا على "نقالة" وحل تونيو تيكليتش بدلا منه في الدقيقة 53.

وانتهت المباراة بفوز جالاتا سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاردي مهاجم إنتر وباريس سان جيرمان السابق في الدقيقتين 23 و92.

وكان تريزيجيه يخوض مباراته الرسمية الثانية هذا الموسم مع طرابزون سبور.

وشارك الجناح لمدة 74 دقيقة في المباراة السابقة ضد أنطاليا سبور، والتي انتهت بفوز طرابزون بهدف دون رد.

واحتل طرابزون سبور المركز السابع في الدوري التركي بالموسم الماضي 2022-2023.

تريزيجيه طرابزون سبور
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