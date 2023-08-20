دوري المحترفين - لاعب كفر الشيخ ينضم إلى فريق WE

انضم مروان أحمد مدافع فريق كفر الشيخ إلى صفوف نادي WE بشكل رسمي.

وقال عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ لـFilGoal.com: "مروان أحمد انتقل رسميا لفريق we بعد دفع المقابل المادي وتوقيع العقود".

وأضاف "اللاعب وقع مع we لمدة 3 مواسم مقبلة".

وأكمل "اللاعب دخل في مفاوضات سابقة مع المصري والداخلية لكنها لم تكتمل".

ويعد فريق we هو المصرية للاتصالات سابقا قبل تغيير اسمه، وذلك استعدادا للمشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل.