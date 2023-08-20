اختتام موسم The Showcase cairo بحضور وزير الرياضة و7 أندية من الدوري الإسباني

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 12:56

كتب : محمود صلاح

الحفل الختامي من The Showcase cairo بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

شهد الحفل الختامي من The Showcase cairo بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و7 أندية من الدوري الإسباني، عن اللاعبين الذين تم اختيارهم لبدء الخطوة الأولي في مشوارهم الاحترافي، حيث تم اختيار 7 لاعبين، محمد عبدالناصر(مصر) أوديرا صامويل (نيجيريا)، إبراهيم آلاني (نيجيريا)، سيونين(كوت ديفوار)، مالك آدم (مصر)، مونداي إيجيبي (نيجيريا)، وإسماعيل إدي بايو (نيجيريا).

كما تم اختيار 10 مواهب من مشروع كابيتانو مصر لقضاء فترات معايشة مع الأندية الإسبانية المختلفة هم: السيد خالد، زیاد سليمان، محمد محسن رزق، عيد العزازي، عبد العزيز محمد، فهد إبراهيم، عبد الله عيد، مروان سامي، محمد عصمت، وأحمد عشري.

‏ The Showcase Cairoالذى أقيم على مدار الأسبوعيين الماضيين في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو الحدث الأكبر في المنطقة لإكتشاف المواهب في كرة القدم، وهي المرة الأولى تاريخيا تتحرك الأندية الإسبانية بعدد من الكشافين ورؤساء قطاعات الرياضة والناشئين خارج إسبانيا لاكتشاف المواهب واللاعبين من مختلف البلاد.

وشهد الحدث مشاركة لاعبين من مصر ونيجيريا وغانا وجامبيا وكوت ديفوار، وغيرها من الدول الإفريقية.

الحفل الختامي من The Showcase cairo بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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