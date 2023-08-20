جوتا: كنا أفضل ونحن نلعب بـ10 لاعبين أمام بورنموث

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 12:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح وديوجو جوتا - ليفربول

يرى ديوجو جوتا مهاجم ليفربول أن فريقه ظهر بشكل أفضل حين لعب بـ10 لاعبين أمام بورنموث في اللقاء الذي جمع الفريقين.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي بعدما انتصر على بورنموث بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المسابقة والتي أقيمت في ملعب أنفيلد.

وقال جوتا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "حين كنا نلعب بـ10 لاعبين ظهرنا بشكل أفضل مما كنا نلعب ونحن 11، كنا نمزح على مقاعد البدلاء حول ذلك".

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وأضاف "أعتقد أن الجميع شعروا حقا بلحظات التفوق، والقدرة على مساعدة بعضنا البعض، والبقاء بالقرب من بعضنا البعض. وأعتقد أن هذا ما فعلناه".

وتابع "لقد حصلنا على هذه النقاط الثلاث وأعتقد أنها نستحقها، على الرغم من أننا نعلم أننا لسنا في أفضل حالاتنا البدنية"."ظهرنا في هذه المباراة عكس لقاء الجولة الأولى ضد تشيلسي، فقد بدأنا بشكل جيد ثم فقدنا السيطرة. بينما أمام بورنموث، لم نبدأ بشكل جيد على الإطلاق وتمكنا من تغيير ذلك".

عن تسجيل ثلاثي الهجوم لثلاثية ليفربول أوضح "نحن نعرف بعضنا البعض لفترة من الوقت. ونحن نعلم أن هناك لاعبين على مقاعد البدلاء يمكنهم المشاركة وإحداث الفارق، لذلك أثناء تواجدنا في الملعب نقدم كل ما لدينا، ونؤمن جميعا أن لدينا الجودة لإحداث هذا التأثير في المباريات".

ثلاثية ليفربول سجلها كل من لويس دياز ومحمد صلاح وديوجو جوتا، وجاء هدف بورنموث بقدم أنتوين سيمنيو.

المباراة شهدت رقما قياسيا لمحمد صلاح بعدما وصل للمساهمة التهديفية رقم 200 له في الدوري الإنجليزي.

وبعدما سجل محمد صلاح استطاع كسر لعنة الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي ليسجل فيها هدفا بعدما فشل في ذلك طوال 6 مواسم سابقة.

ليفربول ديوجو جوتا بورنموث
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