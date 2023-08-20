جوارديولا: أثبتنا لماذا نفوز كثيرا

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالعقلية التي لعب بها فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، مشددا أن ذلك يثبت لماذا يفوز السماوي كثيرا.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها مجرد ثاني مباراة لنا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ولكنها تثبت لماذا نفوز كثيرا".

وأضاف "عقلية هؤلاء اللاعبين مذهلة للغاية في كل مرة، وتفاجئني في كل مرة، الطريقة التي ركضوا بها والتزام الجميع، خاصة أمام فريق مثل نيوكاسل وفي الظروف التي وصلنا بها للمباراة، بالكثير من الإصابات ودون راحة".

وتابع "لعبنا بشكل جيد وكنا نستحق الفوز، كان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف".

وأتم المدرب الإسباني "الجميع كان رائعا، بداية من إيدرسون إلى كل الخط الأمامي".

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وحقق مانشستر سيتي الفوز الثاني على التوالي بعدما انتصر المباراة السابقة على بيرنلي بثلاثية دون رد.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط.

هدف فوز مانشستر سيتي جاء بقدم خوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين.

شهدت المباراة عودة روبن دياز لقيادة دفاع مانشستر سيتي بعد غيابه فترة للإصابة.

وغاب البرتغالي بيرناردو سيلفا عن مانشستر سيتي بعد تعرضه للإجهاد في مباراة السوبر الأوروبي قبل أيام ضد إشبيلية.

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