تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 11:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك بورنموث، ليكسر عقدة عدم التسجيل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوزليفربول على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-1، في لقاء الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.9 درجة من عشرة.

فيما كان المجري دومينيك سوبوسلاي فضل لاعبي ليفربول بمتوسط تقييم بلغ 8.8 درجة من عشرة.

وسجل صلاح بعدما تصدى نيتو لركلة الجزاء التي سددها.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 307 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 187 هدفا وصنع 80 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول بورنموث
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