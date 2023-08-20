مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس والقنوات الناقلة.. برشلونة ودربي لندني

تُستكمل اليوم الأحد باقي مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، على أن تنتهي الجولة غدا الإثنين.

ويلعب تشيلسي ضد مضيفه وست هام يونايتد في أحد دربيات مدينة لندن عاصمة إنجلترا، كما يلعب برشلونة في الدوري الإسباني.

ويستعرض معكم FilGoal.com أهم مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يلعب فريق نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد ضد ليل في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق حسن العيدروس.

في الدوري الإنجليزي يستقبل وست هام يونايتد ضيفه تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق خالد الحدي.

كما يلعب أستون فيلا ضد إيفرتون في تمام الرابعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق أحمد البلوشي.

في إسبانيا يلعب برشلونة ضد قادش في تمام الساعة الثامنة والنصف وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ويلعب أيضا ريال بيتيس ضد أتليتكو مدريد وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق علي محمد علي.

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