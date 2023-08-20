ثنائية لاوتارو تنصر إنتر على مونزا.. وفيورنتينا يكتسح جنوى

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 00:38

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

بدأ إنتر موسمه بالفوز على مونزا بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2023-2024 على ملعب جوزيبي مياتزا.

سجل ثنائية إنتر: لاوتارو مارتينيز

وبدأ إنتر المباراة بتغييرين عن تشكيل الموسم الماضي المعتاد حيث تواجد يان سومر في حراسة المرمى وماركوس تورام في الهجوم.

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وكانت 8 دقائق فقط كافية ليستهل إنتر موسمه بالهدف الأول عن طريق لاوتارو مارتينيز الذي سجل في الدقيقة الثامنة من لمسة واحدة بعد عرضية أرضية من دينزل دومفريز.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي الجديد كارلوس أوجوستو وخوان كواردادو وماركو أرناتوفيتش في الدقيقة 67 لأول مرة بقميص الأفاعي.

وفي الشوط الثاني سجل الأرجنتيني هدفا ثانيا بعدما حوّل عرضية ماركو أرناتوفيتش في الشباك في الدقيقة 76.

ثنائية تحمل رقم 11 للاوتارو في جميع المسابقات منذ انضمامه لإنتر موسم 2018-19.

ثم شارك دانييل فراتيسي ويان بيسيك في الدقائق العشرة الأخيرة ليكون بذلك أشرك سيموني إنزاجي جميع صفقاته الجديدة القادمة من الصيف الجاري.

وتصدر فيورنتينا الترتيب مبكرا بفضل فوزه برباعية على جنوى في ملعب لويجي فيرايس معقل الأخير.

تقدم البنفسجي في الدقائق الـ 11 الأولى بهدفين من توقيع كريسيتيانو بيراجي وجياكومو بونافينتورا.

وعزز نيكولاس جونزاليس النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني سجل رولاندو ماندراجورا الهدف الرابع في الدقيقة 56.

وقلص بيركاسي النتيجة بهدف في الدقيقة 58 ليحفظ ماء وجه أصحاب الأرض في أول عودة لهم للدوري الإيطالي بعد موسم في الدرجة الثانية.

وكان نابولي وهيلاس فيرونا استهلا الموسم بالفوز على فروسينوني وإمبولي على الترتيب.

إنتر جنوى مونزا الدوري الإيطالي فيورنتينا
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