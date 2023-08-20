لدغة بطل العالم تُنصر مانشستر سيتي على نيوكاسل

الأحد، 20 أغسطس 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - نيوكاسل - ألفاريز

فاز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثاني على التوالي بعدما انتصر المباراة السابقة على بيرنلي بثلاثية دون رد.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط.

أخبار متعلقة:
الهلال يضم ميتروفيتش إصابة قوية.. تريزيجيه يغادر مباراة طرابزون ضد جالاتا سراي على "نقالة"

هدف فوز مانشستر سيتي جاء بقدم خوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين.

شهدت المباراة عودة روبن دياز لقيادة دفاع مانشستر سيتي بعد غيابه فترة للإصابة.

وغاب البرتغالي بيرناردو سيلفا عن مانشستر سيتي بعد تعرضه للإجهاد في مباراة السوبر الأوروبي قبل أيام ضد إشبيلية.

وصف المباراة

Image

بدأ مانشستر سيتي المباراة بسيطرة على اللعب واستمرت محاولاته لإحراز الهدف وسط دفاع قوي من نيوكاسل.

إلى أن نجح خوليان ألفاريز في تسجيل هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 31 بعد تمريرة من فيل فودين ثم سدد بشكل مباشرة في شباك نيك بوب حارس نيوكاسل.

وأهدر هالاند فرصة إضافة الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 40 بعد تسديدة أرضية مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف.

في الشوط الثاني استمر تفوق مانشستر سيتي وكاد هالاند أن يسجل في أكثر من مرة وسط تألق من دفاع وحارس نيوكاسل.

ولكن لم تتغير النتيجة ليفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ألفاريز الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نيوكاسل
نرشح لكم
الهلال يضم ميتروفيتش تين هاج: الهدف الأول مهم للغاية في الدوري الإنجليزي انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (1)-(0) نيوكاسل.. فوز السماوي هدف عكسي أجهز على الشياطين.. توتنام ينهي عقدة مانشستر يونايتد التشكيل - عودة دياز لدفاع مانشستر سيتي.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل مدرب فولام يعلن انتقال ميتروفيتش إلى الهلال كلوب: الحرارة كانت شديدة أمام بورنموث.. ونتمنى أن تكون إصابة أرنولد بسيطة انتهت في الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر (2)-(0) مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
انضم لعرين الأسود.. زياش إلى جالاتاسراي 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب طرابزون يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه 27 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول – صفقة تبادلية منتظرة بين الاتحاد والبنك الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
ثنائية لاوتارو تنصر إنتر على مونزا.. وفيورنتينا يكتسح جنوى 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة مبابي لم تكن كافية.. باريس يتعادل للمباراة الثانية على التوالي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو الحسن: سنحاول حل أزمة إيقاف القيد.. وقطاع الكرة سيكون مسؤولا عن إدارة الفريق ساعة | الكرة المصرية
الـ 14.. مصطفى سعد من الأهلي لـ زد ساعة | الدوري المصري
لدغة بطل العالم تُنصر مانشستر سيتي على نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب