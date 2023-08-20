لدغة بطل العالم تُنصر مانشستر سيتي على نيوكاسل

فاز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثاني على التوالي بعدما انتصر المباراة السابقة على بيرنلي بثلاثية دون رد.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط.

هدف فوز مانشستر سيتي جاء بقدم خوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين.

شهدت المباراة عودة روبن دياز لقيادة دفاع مانشستر سيتي بعد غيابه فترة للإصابة.

وغاب البرتغالي بيرناردو سيلفا عن مانشستر سيتي بعد تعرضه للإجهاد في مباراة السوبر الأوروبي قبل أيام ضد إشبيلية.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بسيطرة على اللعب واستمرت محاولاته لإحراز الهدف وسط دفاع قوي من نيوكاسل.

إلى أن نجح خوليان ألفاريز في تسجيل هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 31 بعد تمريرة من فيل فودين ثم سدد بشكل مباشرة في شباك نيك بوب حارس نيوكاسل.

وأهدر هالاند فرصة إضافة الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 40 بعد تسديدة أرضية مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف.

في الشوط الثاني استمر تفوق مانشستر سيتي وكاد هالاند أن يسجل في أكثر من مرة وسط تألق من دفاع وحارس نيوكاسل.

ولكن لم تتغير النتيجة ليفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

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