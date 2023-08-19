إصابة قوية.. تريزيجيه يغادر مباراة طرابزون ضد جالاتا سراي على "نقالة"
السبت، 19 أغسطس 2023 - 23:18
كتب : FilGoal
تعرض محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد جالاتا سراي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وسقط تريزيجيه مصابا بعد تدخل عنيف في البطن في الدقيقة 51.
وخرج الجناح المصري محمولا على "نقالة" وحل تونيو تيكليتش بدلا منه في الدقيقة 53.
وكانت النتيجة تشير لتقدم جالاتا سراي بهدف دون رد سجله ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان وباريس سان جيرمان السابق في الدقيقة 23.
وكان تريزيجيه يخوض مباراته الرسمية الثانية هذا الموسم مع طرابزون سبور.
وشارك الجناح لمدة 74 دقيقة في المباراة السابقة ضد أنطاليا سبور، والتي انتهت بفوز طرابزون بهدف دون رد.
واحتل طرابزون سبور المركز السابع في الدوري التركي بالموسم الماضي 2022-2023.
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