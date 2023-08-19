تين هاج: الهدف الأول مهم للغاية في الدوري الإنجليزي

السبت، 19 أغسطس 2023 - 22:51

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن إحباطه من الخسارة من توتنام رغم الفرص المهدرة وسيطرته على الشوط الأول.

وخسر يونايتد من توتنام بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "صنعنا فرصا، الشوط الأول بالكامل تحت سيطرتنا ثم كان علينا أن نسجل، صنعنا كثيرا لكن لم نسجل الكرة في الشباك".

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وأضاف "نستحق الحصول على ركلة جزاء، لم نحصل عليها، وعلينا أن نوافق على ذلك، هذه الطريقة التي سارت بها المباراة، لم يكن يومنا".

وواصل "اعتقد أننا صنعنا فرصا أكثر، فرص جيدة للغاية، اعتقد أيضا أننا كنا جيدين في الضغط واستعادة الكرات العالية، لدينا تحولات وصنعنا فرصا دون تسجيل".

وتابع "علينا أن نظل في كامل تركيزنا، بعض البطاقات غير الضرورية واستقبال فرصة كبيرة، الأمر كان غير ضروريا"، في الشوط الثاني لم نبدأ بشكل جيد، لكننا لم ننهار، قاتلنا للعودة".

وعن أدوار ماسون ماونت: "أن يلعب بشكل أعمق ضمن الخطة، سيطرنا على الشوط الأول تماما، خاصة في الوسط، كان مهما للغاية في ذلك".

وردا على تحصله على بطاقة صفراء في نهاية اللقاء: "أدليت برأيي، بطريقة رائعة ومؤدبة، لكن الحكم لم يقدر ذلك".

وأتم "محبطون اليوم، لكن علينا أن ننظر لأنفسنا لتسجيل الفرص، لم نفعل، الهدف الأول مهم للغاية في الدوري الإنجليزي".

سجل لديوك لندن لاعب الوسط السنغالي بابي ماتار سار في الدقيقة 50، وليساندرو مارتينيز "هدف عكسي" في الدقيقة 83.

وهذا هو أول فوز للسبرز على الملعب الجديد "ملعب توتنام هوتسبر" ضد مانشستر يونايتد، في المحاولة الخامسة بعد هزيمتين وتعادلين.

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