نصر أبو الحسن رئيسا لمجلس إدارة الإسماعيلي
السبت، 19 أغسطس 2023 - 22:47
كتب : عمرو نبيل
أعلن النادي الإسماعيلي نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة النادي للفترة المقبلة والتي تستمر من 2023 وحتى 2027.
وفاز المهندس نصر أبو الحسن برئاسة النادي الإسماعيلي.
بينما فاز فرج عمران بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شله بمنصب أمين صندوق النادي.
وعضوية الإدارة بوجود كل من:
محسن عبد المسيح
أحمد عبد الرحمن
أحمد فهميم
شوقي عوض
محمد جمال (تحت السن)
ورحل مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب السابق برئاسة يحيى الكومي وتولى بعده لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي.
ثم عينت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي وأعلنت إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.
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