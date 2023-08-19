نصر أبو الحسن رئيسا لمجلس إدارة الإسماعيلي

السبت، 19 أغسطس 2023 - 22:47

كتب : عمرو نبيل

نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة النادي للفترة المقبلة والتي تستمر من 2023 وحتى 2027.

وفاز المهندس نصر أبو الحسن برئاسة النادي الإسماعيلي.

بينما فاز فرج عمران بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شله بمنصب أمين صندوق النادي.

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يعلن تجديد عقد عمر الوحش الإسماعيلي يعلن تمسك عبد الرحمن مجدي بالاستمرار مع الفريق وكيلهما يكشف لـ في الجول: تفاصيل عرض ليون لدوكو دودو.. وموقف الإسماعيلي من عرض لعبد الرحمن مجدي

وعضوية الإدارة بوجود كل من:

محسن عبد المسيح

أحمد عبد الرحمن

أحمد فهميم

شوقي عوض

محمد جمال (تحت السن)

ورحل مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب السابق برئاسة يحيى الكومي وتولى بعده لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي.

ثم عينت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي وأعلنت إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.

الإسماعيلي الدوري المصري نصر أبو الحسن
نرشح لكم
المقاولون العرب يضم عامر عامر ويستعير محمود وادي عضو إدارة الزمالك يكشف أسباب استقالة المجلس الجماعية.. وموقف زيزو وفتوح خبر في الجول – سموحة يضم إسلام جابر في صفقة انتقال حر في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة بالصورة - استقالة مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك عودة لقب نادي القرن وتاريخ التأسيس.. الأهلي يعلن تغيير شعار كرة القدم بتوقيع شكري وعفروتو وجعفر.. دياموند يكتسح الوراق 13-1 وديا
أخر الأخبار
المقاولون العرب يضم عامر عامر ويستعير محمود وادي 2 دقيقة | الدوري المصري
عضو إدارة الزمالك يكشف أسباب استقالة المجلس الجماعية.. وموقف زيزو وفتوح 9 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – سموحة يضم إسلام جابر في صفقة انتقال حر 13 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يضم ميتروفيتش 19 دقيقة | السعودية
في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 20 دقيقة | الدوري المصري
الهلال يفقد نقطتين ضد الفيحاء أمام نيمار.. والاتحاد يتصدر بهدف على طريقة أوريجي 27 دقيقة | السعودية
إصابة قوية.. تريزيجيه يغادر مباراة طرابزون ضد جالاتا سراي على "نقالة" 28 دقيقة | المحترفون
بالصورة - استقالة مجلس إدارة الزمالك 45 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب