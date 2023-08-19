نصر أبو الحسن رئيسا لمجلس إدارة الإسماعيلي

عضو إدارة الزمالك يكشف أسباب استقالة المجلس الجماعية.. وموقف زيزو وفتوح

خبر في الجول – سموحة يضم إسلام جابر في صفقة انتقال حر

في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة