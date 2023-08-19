بتوقيع شكري وعفروتو وجعفر.. دياموند يكتسح الوراق 13-1 وديا

اكتسح نادي دياموند نظيره الوراق وديا بنتيجة 13-1 استعدادا للموسم الجديد.

وأقيمت المباراة عصر اليوم السبت بمجمع الشارقة للألعاب الرياضية بكلية الزراعة.

وسجل أهداف دياموند: أحمد شكري (3) وإسلام إبراهيم (3) وأحمد جعفر ومصطفى عفروتو وشهاب شريف وأحمد عبد الرحمن وخميسو وحسن سعد وباسم عادل.

وأعلن نادي دياموند أحد أندية القسم الثالث تجديد تعاقده أحمد جعفر هداف الفريق لمدة موسم.

وقاد جعفر (37 عاما) فريقه الموسم الماضي من للصعود للقسم الثالث وحصد لقب هداف القسم الرابع برصيد 25 هدفا.

ويواصل الفريق تدعيم صفوفه حيث ضم ثنائي منتخب مصر للشباب 2009 والأهلي السابق، أحمد شكري ومصطفى عفروتو.

ويلعب فريق دياموند في دوري القسم الثالث المصري أو ما يعادل الدرجة الرابعة بعد إنشاء دوري المحترفين.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراة فاصلة ضد نادي المطرية والتي تحدد صاحب المقعد الأخير في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم. (طالع التفاصيل)

وقرر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين ناديي دياموند والمطرية لتحديد المقعد الممثل لأندية دوري الدرجة الرابعة في الجمعية العمومية للاتحاد.

المهاجم الدولي المخضرم سبق له اللعب لـ الزمالك خلال فترتين، الأولى بين 2009 و2014 وفي الثانية موسم 2016-17.

وبقميص الأبيض حقق 3 ألقاب لكأس مصر ولقب كأس السوبر المصري 2016.

وسبق لـ جعفر اللعب بقمصان أندية منوف والمصرية للاتصالات وإنبي وبتروجت وزد وزمالك الشارقة الإماراتي.

كما ارتدى قميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.