الشرطة يعتذر عن عدم استقبال مباراة المطرية ودياموند على مقعد الجمعية العمومية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 17:54

كتب : رضا السنباطي

شعار اتحاد الكرة

أعلن نادي اتحاد الشرطة اعتذاره عن عدم استقبال مباراة دياموند ضد المطرية والتي تحدد صاحب المقعد الأخير في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم.

وأصدر اتحاد الشرطة بيانا جاء فيه أنه لن يستضيف المباراة بسبب أعمال صيانة الملعب التي تستمر لفترة طويلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

بالإضافة إلى وجود مديونية خاصة بنادي اتحاد الشرطة لدى اتحاد الكرة.

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وقرر اتحاد كرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين ناديي دياموند والمطرية لتحديد المقعد الممثل لأندية دوري الدرجة الرابعة في الجمعية العمومية للاتحاد.

وأخطر اتحاد الكرة الناديين بإقامة المباراة الفاصلة يوم 1 سبتمبر المقبل في ملعب اتحاد الشرطة في العباسية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

يأتي ذلك نظرا لتساوي الناديين في الجدارة الرياضية بنسبة 3% لكل منهما وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن إقليم القاهرة الكبرى لموسم 2022-2023.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 134 عضوا بواقع 18 نادي للدوري الممتاز، و48 نادي للدرجة الثانية، و60 نادي للدرجة الثالثة و5 أندية للدرجة الرابعة، و3 من الأندية الحاصلة على بطولات الكرة الشاطئية والصالات والكرة النسائية.

المطرية اتحاد الشرطة الدرجة الرابعة
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