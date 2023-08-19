بهدف قاتل.. مالين ينقذ دورتموند من تعثر أول مبكر في الدوري الألماني

حقق بروسيا دورتموند فوزه الأول بالموسم بانتصار صعب على كولن بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب سيجنال إدونا بارك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني.

المباراة شهدت مشاركة مارسيل سابيتزير الأولى مع الفريق، كما قاد سيباستيان هالير خط الهجوم.

سجل هدف دورتموند الوحيد في المباراة دونيل مالين في الدقيقة الـ 88 بمتابعة لرأسية فيليكس نميتشا ليكمل الكرة في الشباك.

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دورتموند يخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء#الدوري_الألماني #دورتموند_كولن pic.twitter.com/B7xNF8PFRK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023

الفوز كان هو الأول لدورتموند في الموسم ليحقق الثلاث نقاط الأولى.

دورتموند كان قد خسر الدوري في الموسم الماضي بسيناريو قاتل بعد أن تعادل في الجولة الأخيرة ضد ماينز.

بايرن فاز في مباراته الأولى بالأمس ضد فيردر بريمين خارج ملعبه بأربعة أهداف دون مقابل ليتصدر الدوري بفارق الأهداف.