محمد ناجي جدو ينضم للجهاز الفني لـ بيراميدز

السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:41

كتب : حامد وجدي

محمد ناجي جدو

أعلن نادي المقاولون العرب عن نهاية مشوار محمد ناجي جدو المدرب المساعد في الجهاز الفني مع الفريق.

وكشف نادي المقاولون العرب عن انتقال محمد ناجي جدو إلى العمل ضمن الجهاز الفني لفريق بيراميدز.

ووجهت إدارة المقاولون العرب الشكر لـ جدو على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وأقام المقاولون حفل وداع لجدو في حضور محمد عادل عضو مجلس الإدارة، وشوقي غريب المدير الفني.

وعبر جدو عن شعوره بالفخر للفترة التي قضاها مع المقاولون العرب.

جدو يعد أحد نجوم منتخب مصر وساهم في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2010 وكان هداف البطولة.

وفي الملاعب تألق جدو مع الاتحاد السكندري ومنه انتقل إلى الأهلي ثم احترف مع هال سيتي الإنجليزي، ولعب أيضا مع الجونة والمقاولون العرب.

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