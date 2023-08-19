هدف عكسي أجهز على الشياطين.. توتنام ينهي عقدة مانشستر يونايتد

السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

توتنام

أخيرا أنهى توتنام هوتسبر عقدة أمام مانشستر يونايتد متغلبا عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنام هوتسبر في لندن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لديوك لندن لاعب الوسط السنغالي بابي ماتار سار في الدقيقة 50، وليساندرو مارتينيز "هدف عكسي" في الدقيقة 83.

وهذا هو أول فوز للسبرز على الملعب الجديد "ملعب توتنام هوتسبر" ضد مانشستر يونايتد، في المحاولة الخامسة بعد هزيمتين وتعادلين.

أخبار متعلقة:
مدرب فولام يعلن انتقال ميتروفيتش إلى الهلال كلوب: الحرارة كانت شديدة أمام بورنموث.. ونتمنى أن تكون إصابة أرنولد بسيطة بصورة عملاقة في السماء وبطاقة فيفا.. الهلال يقدم نيمار لجماهيره رباعيات برايتون مستمرة على جثة الذئاب.. برينتفورد يضرب فولام ولا يبالي بغياب توني

حارس وعارضة

سدد أنتوني في الدقيقة الثانية ولكن مرت الكرة فوق العارضة، فيما حاول أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة السادسة ليتصدى الحارس جوليلمو فيكاريو.

وفي الدقيقة 12 سدد ماركوس راشفورد من موقع خطير، ولكن واصل فيكاريو تصدياته.

مرة أخرى حاول راشفورد من رأسية في الدقيقة 23، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

على الجانب الآخر سدد ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 25، وهذه المرة تصدى الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وعاد الحكم لمراجعة تقنية الفيديو بعد اصطدام تسديدة جارناتشو بيد كريستيان روميرو مدافع توتنام، ولكن قرر عدم احتسابها في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 33 سدد أنتوني كرة أخرى مرت فوق العارضة، فيما حاول برونو فيرنانديز من رأسية في الدقيقة 36، إلا أنها مرت سيئة فوق العارضة.

وكاد توتنام يسجل مرتين في الدقيقة 40، حيث تصدت العارضة لتسديدة بيدرو بورو الأولى، لترتد مرة أخرى وتصطدم المتابعة بالظهير لوك شو، ولكن القائم هو من تصدى هذه المرة.

هدف وعارضة أيضا

هدف توتنام أتى في الدقيقة 50 بتسديدة من بابي ماتار سار، من متابعة لكرة اصطدمت بليساندرو مارتينيز في طريقها.

وفي الدقيقة 51 ضاع التعادل على يونايتد، بعد أن اصطدمت تسديدة أنتوني بالعارضة.

وسدد ديستيني أودوجي في الدقيقة 53 ولكن نجح أونانا في التصدي، بينما حاول كاسيميرو بتسديدة تصدى لها فيكاريو في الدقيقة 56.

وحاول برونو فيرنانديز في الدقيقة 60، ولكن فيكاريو واصل تصدياته في وجه الشياطين الحمر.

وكاد سون هيونج مين قائد توتنام أن يضيف الثاني باختراق وتسديدة، ولكن أدركها لوك شو قبل وصولها للمرمى في الدقيقة 61.

رصاصة موفقة للغاية

وأجرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد 3 تبديلات في الدقيقة 66، بنزول جادون سانشو وديوجو دالوت وكريستيان إريكسن بدلا من أليخاندرو جارناتشو وآرون وان بيساكا وأنتوني.

على الجانب الآخر أجرى أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام هوتسبر تبديلين في الدقيقة 70، بنزول بن ديفيز وإيفان بيريسيتش بدلا من ديستيني أودوجي وريتشارليسون.

وفي الدقيقة 76 حل بيير إيميل هويبير لاعب وسط توتنام بدلا من صاحب الهدف بابي ماتار سار.

وأتى الهدف الثاني في الدقيقة 83، حيث مرر بيريسيتش وسدد ديفيز بلمسة طائشة، ولكن أكملتها لمسة أخرى خاطئة من ليساندرو مارتينيز في المرمى.

وفي الدقيقة 85 حل الثنائي أنتوني مارسيال وفاكوندو بيليستري بدلا من ماركوس راشفورد وميسون ماونت.

على الجانب الآخر في الدقيقة 88 أتى إيمرسون رويال ومانور سولومون بدلا من ديان كولوسيفسكي وبيدرو بورو.

وسدد برونو فيرنانديز في الدقيقة 92 ولكن تصدى فيكاريو، فيما حاول البرتغالي مجددا من ركلة حرة في الدقيقة 99 ولكنها مرت فوق العارضة.

بذلك يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط، حيث فاز على ولفرهامبتون 1-0 في الجولة الأولى.

فيما رفع توتنام هوتسبر رصيده إلى 4 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى على برينتفورد 2-2.

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي بابي ماتار سار
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) أرسنال.. تسديدة قوية من أوديجارد تشكيل أرسنال - ساكا أساسي أمام كريستال بالاس.. واستمرار جابرييل على دكة البدلاء تقرير: باليبا يعوض رحيل كاسيدو في برايتون جرينوود يعلق على قرار مانشستر يونايتد برحيله بعد نهاية التحقيقات.. مانشستر يونايتد يعلن الاتفاق مع جرينوود على الرحيل إيكو: ليفربول يتقدم باستئناف ضد طرد ماك أليستر أمام بورنموث رومانو: مانشستر سيتي في محادثات متقدمة لضم جيريمي دوكو هدف وطرد.. أكرد يشعل فوز وست هام على تشيلسي في ظهور مأساوي للأغلى في التاريخ
أخر الأخبار
لقيادتهم في أولمبياد باريس.. تيري هنري مديرا فنيا لشباب فرنسا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الكشف عن مواعيد ربع نهائي البطولة العربية للأندية 52 دقيقة | كرة يد
فقد اسمه وشعره وهزم صلاح ويعرف كهربا.. من هو كارلوس بيرنيجر مساعد كولر الجديد في الأهلي؟ ساعة | تقرير في الجول
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) أرسنال.. تسديدة قوية من أوديجارد ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - ساكا أساسي أمام كريستال بالاس.. واستمرار جابرييل على دكة البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
النسر الثامن.. المصري يضم المهاجم الغاني ليستويل أمانكونا ساعة | ميركاتو
الصفقة 18.. زد يضم عمرو حسام 2 ساعة | ميركاتو
رومانو: تمت.. جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب