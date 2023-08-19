هدف عكسي أجهز على الشياطين.. توتنام ينهي عقدة مانشستر يونايتد

أخيرا أنهى توتنام هوتسبر عقدة أمام مانشستر يونايتد متغلبا عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنام هوتسبر في لندن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لديوك لندن لاعب الوسط السنغالي بابي ماتار سار في الدقيقة 50، وليساندرو مارتينيز "هدف عكسي" في الدقيقة 83.

وهذا هو أول فوز للسبرز على الملعب الجديد "ملعب توتنام هوتسبر" ضد مانشستر يونايتد، في المحاولة الخامسة بعد هزيمتين وتعادلين.

حارس وعارضة

سدد أنتوني في الدقيقة الثانية ولكن مرت الكرة فوق العارضة، فيما حاول أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة السادسة ليتصدى الحارس جوليلمو فيكاريو.

وفي الدقيقة 12 سدد ماركوس راشفورد من موقع خطير، ولكن واصل فيكاريو تصدياته.

مرة أخرى حاول راشفورد من رأسية في الدقيقة 23، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

على الجانب الآخر سدد ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 25، وهذه المرة تصدى الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وعاد الحكم لمراجعة تقنية الفيديو بعد اصطدام تسديدة جارناتشو بيد كريستيان روميرو مدافع توتنام، ولكن قرر عدم احتسابها في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 33 سدد أنتوني كرة أخرى مرت فوق العارضة، فيما حاول برونو فيرنانديز من رأسية في الدقيقة 36، إلا أنها مرت سيئة فوق العارضة.

وكاد توتنام يسجل مرتين في الدقيقة 40، حيث تصدت العارضة لتسديدة بيدرو بورو الأولى، لترتد مرة أخرى وتصطدم المتابعة بالظهير لوك شو، ولكن القائم هو من تصدى هذه المرة.

هدف وعارضة أيضا

هدف توتنام أتى في الدقيقة 50 بتسديدة من بابي ماتار سار، من متابعة لكرة اصطدمت بليساندرو مارتينيز في طريقها.

وفي الدقيقة 51 ضاع التعادل على يونايتد، بعد أن اصطدمت تسديدة أنتوني بالعارضة.

وسدد ديستيني أودوجي في الدقيقة 53 ولكن نجح أونانا في التصدي، بينما حاول كاسيميرو بتسديدة تصدى لها فيكاريو في الدقيقة 56.

وحاول برونو فيرنانديز في الدقيقة 60، ولكن فيكاريو واصل تصدياته في وجه الشياطين الحمر.

وكاد سون هيونج مين قائد توتنام أن يضيف الثاني باختراق وتسديدة، ولكن أدركها لوك شو قبل وصولها للمرمى في الدقيقة 61.

رصاصة موفقة للغاية

وأجرى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد 3 تبديلات في الدقيقة 66، بنزول جادون سانشو وديوجو دالوت وكريستيان إريكسن بدلا من أليخاندرو جارناتشو وآرون وان بيساكا وأنتوني.

على الجانب الآخر أجرى أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام هوتسبر تبديلين في الدقيقة 70، بنزول بن ديفيز وإيفان بيريسيتش بدلا من ديستيني أودوجي وريتشارليسون.

وفي الدقيقة 76 حل بيير إيميل هويبير لاعب وسط توتنام بدلا من صاحب الهدف بابي ماتار سار.

وأتى الهدف الثاني في الدقيقة 83، حيث مرر بيريسيتش وسدد ديفيز بلمسة طائشة، ولكن أكملتها لمسة أخرى خاطئة من ليساندرو مارتينيز في المرمى.

ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه يهدي الهدف الثاني لتوتنهام #الدوري_الإنجليزي #توتنهام_مانشيستريونايتد pic.twitter.com/oDIx5lc0Q9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 19, 2023

وفي الدقيقة 85 حل الثنائي أنتوني مارسيال وفاكوندو بيليستري بدلا من ماركوس راشفورد وميسون ماونت.

على الجانب الآخر في الدقيقة 88 أتى إيمرسون رويال ومانور سولومون بدلا من ديان كولوسيفسكي وبيدرو بورو.

وسدد برونو فيرنانديز في الدقيقة 92 ولكن تصدى فيكاريو، فيما حاول البرتغالي مجددا من ركلة حرة في الدقيقة 99 ولكنها مرت فوق العارضة.

بذلك يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط، حيث فاز على ولفرهامبتون 1-0 في الجولة الأولى.

فيما رفع توتنام هوتسبر رصيده إلى 4 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى على برينتفورد 2-2.