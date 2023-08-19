طريق الزمالك - أرتا سولار يفوز ذهابا بثلاثية على هورسيد في الكونفدرالية

السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

أرتا سولر الجيبوتي

حقق أرتا سولار الجيبوتي فوزا كبيرا بنتيجة 3-0 على هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الزمالك في دور الـ 32 من الكونفدرالية الشهر المقبل.

وتقدم بطل جيبوتي مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق ياكوبا في الدقيقة الأولى.

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وأضاف البوركينابي آلان تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ثم سجل هدف آخر في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني.

وسيلتقي الفريقان مجددا لحسم هوية الفريق المتأهل لمواجهة الأبيض.

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بطل جيبوتي لم يتخط من قبل مرحلة الدور الأول من الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا.

وسبق له مواجهة المقاولون العرب من قبل في الدور الأول لكونفدرالية 2021 وخسر ذهابا 1-0 وإيابا 9-1.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي.

وسيخوض الزمالك لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه، ثم يلعب مباراة الإياب على ملعبه.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام أحد أيام 15 – 16 – 17 ديسمبر المقبل، وجولة الإياب أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.

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