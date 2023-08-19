طريق بيراميدز – الجيش الرواندي يتعادل مع جاديتكا الصومالي

تعادل فريق الجيش الرواندي مع ضيفه جاديتكا الصومالي بهدف لكل فريق، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتقام مباراة العودة بينهما يوم السبت المقبل في الصومال.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد بيراميدز في دور الـ32 لدوري الأبطال.

ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في الدوري المصري للموسم الماضي.

وفي دور الـ32 يلعب الفريق المتأهل من الدور التمهيدي الأول مباراة الذهاب على ملعبه، ثم تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي لم يخض منافسات الدور التمهيدي الأول.

وتُلعب جولة الذهاب للدور التمهيدي الأول في أحد أيام 18 – 19 - 20 أغسطس المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 25 – 26 – 27 من الشهر ذاته.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام في أحد أيام 15، 16، 17، سبتمبر المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.