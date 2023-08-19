التشكيل - عودة دياز لدفاع مانشستر سيتي.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل

السبت، 19 أغسطس 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - إشبيلية

عاد روبن دياز من جديد للظهور مع دفاع مانشستر سيتي بعد غيابه في افتتاح الدوري الإنجليزي للإصابة.

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد معقل السماوي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي عودة روبن دياز، مع غياب بيرناردو سيلفا بسبب الإرهاق.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز - جفارديول

الوسط: رودري – كوفاسيتش – فيل فودين

الهجوم: جاك جريليش – إيرلينج هالاند – خوليان ألفاريز

وفاز مانشستر سيتي في المباراة الأولى على بيرنلي بثلاثية دون رد.

على الجانب الآخر جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

المرمى: نيك بوب

الدفاع: كيران تريبيير – فابيان شار - سفين بوتمان – دان بيرن

الوسط: برونو جيماريش – ساندرو تونالي – جولينتون

الهجوم: ميجيل ألميرون – ألكساندر إيزاك – أنتوني جوردون

مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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