كلوب: الحرارة كانت شديدة أمام بورنموث.. ونتمنى أن تكون إصابة أرنولد بسيطة

السبت، 19 أغسطس 2023 - 20:27

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه يجب أن يبدأ المباريات بشكل جيد حتى لا يستقبل الأهداف مبكرا مثلما حدث أمام بورنموث.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي بعدما انتصر على بورنموث بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المسابقة والتي أقيمت في ملعب أنفيلد.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس": "كان الجو حارا بشكل مدهش اليوم، لذا كان الأمر شديد الصعوبة على اللاعبين لكننا قاتلنا وحصلنا على 3 نقاط وهذا ما كنا نحتاجه".

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وأضاف "البداية أمام بورنموث كانت سيئة واحتجنا لبعض الدقائق للتخلص من عدم التركيز وبعد ذلك سجلنا هدفين رائعين حقا وفجأة أصبحنا نلعب بـ10 لاعبين لكننا سجلنا الهدف الثالث وهو أمر مهم في هذه اللحظة لأنه منحنا طاقة كبيرة".

وواصل "بالطبع لا ينبغي أن يحدث ذلك وأن تتكرر مثل هذه البداية السيئة التي تعطي الخصم دفعة قوية ضدنا".

وأردف "شاهدت طرد ماك أليستر وبالتأكيد يجب أن نتحدث عنه، أنا أفهم بنسبة 100% أن الحكم يعود إلى القانون في مثل هذه الحالات، ولكن عندما تشاهد اللعبة مرة أخرى فهو مجرد لمس خاطئ للكرة ثم ضرب قدم الخصم دون تعمد".

وبسؤاله عن إصابة أرنولد رد قائلا: "أخبرني أنه تعرض للضرب ويشعر بالألم ولذلك استبدلته، نأمل أن يكون على ما يرام".

ثلاثية ليفربول سجلها كل من لويس دياز ومحمد صلاح وديوجو جوتا، وجاء هدف بورنموث بقدم أنتوين سيمنيو.

المباراة شهدت رقما قياسيا لمحمد صلاح بعدما وصل للمساهمة التهديفية رقم 200 له في الدوري الإنجليزي.

وبعدما سجل محمد صلاح استطاع كسر لعنة الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي ليسجل فيها هدفا بعدما فشل في ذلك طوال 6 مواسم سابقة.

ليفربول يورجن كلوب
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