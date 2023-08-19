رباعيات برايتون مستمرة على جثة الذئاب.. برينتفورد يضرب فولام ولا يبالي بغياب توني

سحق برايتون مضيفه ولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التقدم أتى بتسديدة رائعة من الياباني كاورو ميتوما، بعد تمريرة من بيرفيس إستوبينيان في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 46 سجل إستوبينيان الثاني من صناعة ميتوما، الذي نال الكرة من متابعة لتسديدة داني ويلبك العائدة من الحارس خوسيه سا.

وانطلقت شراكة سولي مارش وخوليو إنسيسو في الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 51 و55، حيث سجل الأول الهدفين من صناعة الثاني.

نظافة شباك برايتون سقطت في الدقيقة 61 بهدف الكوري الشمالي هوانج هي تشان، بعد تمريرة من بابلو سارابيا.

وتعرض ماتيوس نونيز لاعب ولفرهامبتون للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 95.

فوز برايتون الثاني على التوالي منحه صدارة الدوري مؤقتا برصيد 6 نقاط، حيث فاز على لوتون في الجولة الأولى بنفس النتيجة.

أما ولفرهامبتون فقد نال خسارته الثانية بعد السقوط أمام مانشستر يونايتد بدف دون رد في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر ضرب برينتفورد مضيفه فولام بثلاثة أهداف دون رد.

سجل يوان ويسا الهدف الأول في الدقيقة 44، وأكمل برايان مبومو بركلة جزاء في الدقيقة 66، ثم بهدف ثالث في الدقيقة 93.

وتعرض تيم ريم مدافع فولام للطرد بالإنذار الثاني في الدقيقة 64 حين تسبب بركلة الجزاء.

برينتفورد رفع رصيده إلى 4 نقاط بعد التعادل مع توتنام 2-2 في الجولة الأولى، بينما تجمد رصيد فولام عند 3 نقاط، حيث فاز على إيفرتون 1-0 في الجولة الماضية.

ومنذ إيقاف المهاجم إيفان توني في مايو الماضي لمدة 8 أشهر بسبب المراهنات، وتحديدا في آخر 7 مباريات لعبها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بدونه، سجل مبومو 8 أهداف، وسجل ويسا 6 أهداف.