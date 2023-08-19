ماذا قدم صلاح أمام بورنموث.. محاولات كثيرة على المرمى وهدف واحد

افتتح محمد صلاح قائد منتخب مصر أهدافه في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 بعدما سجل في شباك بورنموث.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري بالتغلب على بورنموث بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية والتي أقيمت في ملعب أنفيلد.

المباراة شهدت رقما قياسيا لمحمد صلاح بعدما وصل للمساهمة التهديفية رقم 200 له في الدوري الإنجليزي.

وبعدما سجل محمد صلاح استطاع كسر لعنة الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي ليسجل فيها هدفا بعدما فشل في ذلك طوال 6 مواسم سابقة.

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Goal!



Liverpool take the lead! @MoSalah had his penalty initially saved, but the Egyptian King turns in the rebound.



That's his first goal of the season! #beINPL #LIVBOU 🔴🍒 pic.twitter.com/0oK2ErDDgd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 19, 2023

ويستعرض معكم FilGoal.com أرقام محمد صلاح خلال المباراة:

لعب محمد صلاح 86 دقيقة وسجل هدف.

تسديدات على المرمى: 3

تسديدات خارج إطار المرمى: 2

المراوغات: 1 صحيحة من 4 محاولات

إهدار فرص حقيقية: 2

إهدار ركلات جزاء: 1

لمس الكرة: 47 مرة

تمريرات مفتاحية: 2

خسارة الاستحواذ: 11

تدخلات أرضية: 3 صحيحة من 9 محاولات

تمريرات: 27/31 بنسبة 87%

التحصل على أخطاء: 1