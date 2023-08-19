التشكيل - بيسوما وسار في وسط توتنام.. ومانشستر يونايتد بنفس الاختيارات

السبت، 19 أغسطس 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

توتنام × مانشستر يونايتد

أعلن كل من أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما.

ويلعب توتنام مع مانشستر يونايتد على ملعب الأول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ توتنام بريتشارلسون في خط الهجوم وأجرى المدرب تبديل وحيد بدخول بابي سار بدلا من أوليفير سكيب.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي

الحارس: جويليلمو فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو – كريتسيان روميرو – فان دي فين – ديستني أودوجي.

الوسط: بابي سار – يفيس بيسوما.

أمامهما: ديان كولوسوفسكي – جيمس ماديسون – هيونج مين سون.

الهجوم: ريتشارلسون.

بينما يدخل مانشستر يونايتد بنفس خيارات المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: وان بيساكا – ليسنادرو مارتينيز – رافاييل فاران – لوك شو.

الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز.

أمامهما: أنتوني – ميسون ماونت – أليخاندرو جراناتشو.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

وحقق كلا الفريقين الفوز في مباراتيهما الأولى.

مانشستر يونايتد توتنام
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