تشكيل ليفربول – صلاح وجوتا أساسيان.. إندو على مقاعد البدلاء

السبت، 19 أغسطس 2023 - 16:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول في مواجهة بورنموث في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الوافد الجديد على الفريق واتارو إندو على مقاعد البدلاء بعدما حصل على إذن العمل عقب يوم من إتمام انضمامه للفريق قادما من شتوتجارت.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي- كودي جاكبو

في الهجوم: لويس دياز- ديوجو جوتا- محمد صلاح

وتعادل ليفربول في أول جولة مع تشيلسي وتعادل بورنموث بالنتيجة ذاتها مع وست هام.

صلاح ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي
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