تشكيل ليفربول – صلاح وجوتا أساسيان.. إندو على مقاعد البدلاء

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول في مواجهة بورنموث في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الوافد الجديد على الفريق واتارو إندو على مقاعد البدلاء بعدما حصل على إذن العمل عقب يوم من إتمام انضمامه للفريق قادما من شتوتجارت.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي- كودي جاكبو

في الهجوم: لويس دياز- ديوجو جوتا- محمد صلاح

وتعادل ليفربول في أول جولة مع تشيلسي وتعادل بورنموث بالنتيجة ذاتها مع وست هام.