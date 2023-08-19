تشكيل ليفربول – صلاح وجوتا أساسيان.. إندو على مقاعد البدلاء
السبت، 19 أغسطس 2023 - 16:07
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول في مواجهة بورنموث في ملعب أنفيلد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.
ويتواجد الوافد الجديد على الفريق واتارو إندو على مقاعد البدلاء بعدما حصل على إذن العمل عقب يوم من إتمام انضمامه للفريق قادما من شتوتجارت.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي- كودي جاكبو
في الهجوم: لويس دياز- ديوجو جوتا- محمد صلاح
وتعادل ليفربول في أول جولة مع تشيلسي وتعادل بورنموث بالنتيجة ذاتها مع وست هام.
نرشح لكم
تقرير: مانشستر يونايتد قد يتراجع.. جرينوود لن يعود للفريق جوارديولا عن الدوري السعودي: الكل يشتكي.. لكن حينما يطرقون الباب تفرشون لهم السجادة الحمراء رومانو: صراع قطري سعودي على ضم كوتينيو مواعيد مباريات اليوم 19-8-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد والهلال إيطالي جديد في إنجلترا.. زانيولو إلى أستون فيلا المراهنات مجددا.. سبب تعطل صفقة انتقال باكيتا إلى مانشستر سيتي مؤتمر جوارديولا: نيوكاسل يتحكمون في كل شيء.. وموقف الثلاثي المصاب مؤتمر بوكيتينو: إصابة جيمس صادمة.. ولماذا فضل كايسيدو ولافيا تشيلسي