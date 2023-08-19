وكيل رومارينيو يكشف عبر في الجول حقيقة رحيله عن اتحاد جدة.. ومفاجأة مقبلة

السبت، 19 أغسطس 2023 - 15:16

كتب : حسام أحمد

رومارينيو

كشف ليوناردو أوليفيرا وكيل البرازيلي رومارينيو نجم اتحاد جدة حقيقة رحيله عن الفريق السعودي.

رومارينهو

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة رومارينيو في الرحيل عن اتحاد جدة هذا الصيف.

وقال أوليفيرا لـ : "الرحيل عن الاتحاد؟ كل ما يثار حول ذلك هدفه زعزعة استقرار النادي وتشتيت اللاعب، لكنه قوي وثابت".

أخبار متعلقة:
الكشف عن موعد قرعة دوري المحترفين بي إن سبورتس: زياش يصل إسطنبول لإتمام انتقاله لـ جالاتا سراي تقرير: مانشستر يونايتد قد يتراجع.. جرينوود لن يعود للفريق كامل أبو يكشف علي لـ في الجول حقيقة مفاوضات المصري مع بنشرقي

وكشف وكيل اللاعب البرازيلي عن مفاجأة قائلا: "رومارينيو يحب اتحاد جدة، وقريب من الحصول على الجنسية السعودية".

وشدد "رومارينيو يتواجد في الاتحاد منذ 5 سنوات وأحرز 108 هدفا. إنه الأجنبي الأنجح في تاريخ النادي".

وأتم "سنواصل المسيرة ونصنع التاريخ في اتحاد جدة مجددا هذا العام".

ماذا حدث؟

قنوات الكاس القطرية، ذكرت أن رومارينيو قدم طلبا للرحيل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأوضحت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات بين إدارة العميد، وبين المدرب البرتغالي نونو سانتو لتحديد مصير اللاعب بالبقاء أو الرحيل.

وانتقل رومارينيو -32 عاما- إلى صفوف اتحاد جدة في صيف 2018 قادما من الجزيرة الإماراتي.

ومنذ ذلك الوقت لعب البرازيلي 186 مباراة مع الفريق السعودي، وسجل 101 هدفا وصنع 25.

وبدأ اتحاد جدة حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

وتعاقد الاتحاد حتى الآن مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد السابق، ونجولو كانتي نجم وسط تشيلسي السابق.

أيضا ضم الإتي اللاعب البرازيلي فابينيو نجم وسط ليفربول السابق، وجوتا جناح سلتيك الاسكتلندي.

ويهتم الاتحاد بضم محمد صلاح نجم ليفربول في الوقت الحالي.

يذكر أن الفريق يضم الثنائي المصري أحمد حجازي المدافع المصاب في الوقت الحالي، وطارق حامد لاعب الوسط المرشح للانتقال إلى ضمك وفقا لتقارير إعلامية.

رومارينيو اتحاد جدة
نرشح لكم
جوارديولا عن الدوري السعودي: الكل يشتكي.. لكن حينما يطرقون الباب تفرشون لهم السجادة الحمراء تقرير: أهلي جدة يستعيد فيرمينو أمام الأخدود رومانو: صراع قطري سعودي على ضم كوتينيو تقرير سعودي: باكو ألكاسير إلى الطائي مواعيد مباريات اليوم 19-8-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد والهلال ماني: خسارة مباراتين في بداية الموسم أمر غير مقبول مؤتمر مدرب النصر: أنا المسؤول الأول والأخير عن الهزائم.. ونبحث عن قلب دفاع الدوري السعودي - بداية مميزة لـ جيرارد مع الاتفاق.. وعبد القدوس يهدي الوحدة النصر ضد الشباب
أخر الأخبار
وكيلهما يكشف لـ في الجول: تفاصيل عرض ليون لدوكو دودو.. وموقف الإسماعيلي من عرض لعبد الرحمن مجدي 6 دقيقة | الدوري المصري
وكيل رومارينيو يكشف عبر في الجول حقيقة رحيله عن اتحاد جدة.. ومفاجأة مقبلة 44 دقيقة | السعودية
الكشف عن موعد قرعة دوري المحترفين ساعة | الدرجة الثانية
بي إن سبورتس: زياش يصل إسطنبول لإتمام انتقاله لـ جالاتا سراي ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد قد يتراجع.. جرينوود لن يعود للفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
كامل أبو علي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات المصري مع بنشرقي 2 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا عن الدوري السعودي: الكل يشتكي.. لكن حينما يطرقون الباب تفرشون لهم السجادة الحمراء 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أهلي جدة يستعيد فيرمينو أمام الأخدود 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب