جوارديولا عن الدوري السعودي: الكل يشتكي.. لكن حينما يطرقون الباب تفرشون لهم السجادة الحمراء

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على شكوى الأندية الأخرى والمدربين من إنفاق الدوري السعودي على ضم لاعبين خلال الصيف الجاري.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي قائلا: "الجميع يشتكي من السعودية لكن عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع الأبواب ويفرشون السجادة الحمراء ويقولون لهم ماذا تريد يا صديقي؟ سأبيع كل شيء، ويصبح الكل سعداء".

وأتم "تشكون من كل شيء لكن الجميع يفتح الباب".

يأتي ذلك بعد ساعات من حديث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الدوري السعودي والإنفاق ردا على سؤال حول إن كان ناديه لم يصبح جاذبا للاعبين.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: ""أعتقد أن الأمر لا يتعلق بليفربول، كل شيء أصبح أصعب فبعض الأندية لديها طريقة في العمل بشكل مختلف عنا وكنادي طبيعي من الصعب اللحاق بهم".

وأكمل "علاوة على ذلك لم تجعل السعودية الأمور أسهل، الصين فعلت الأمر ذاته وأمريكا مازالت تحاول، المال اللانهائي يسبب مشكلة، سيكون رائعا إن تمكن شخص ما من إيجاد حلا لما يحدث".

وشدد كلوب "لكن عدم إقناع اللاعبين بالقدوم إلى ليفربول علينا فقط البحث عن الأشخاص المناسبين أنا سعيد حقا بفترة الانتقالات وسنواصل البحث ونتخذ أفضل القرارات للنادي ولن نستخدم المال كذريعة، سنقوم بالأمر ولكن بطريقتنا ونحن مستعدون للقتال".