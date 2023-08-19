جوارديولا عن الدوري السعودي: الكل يشتكي.. لكن حينما يطرقون الباب تفرشون لهم السجادة الحمراء

السبت، 19 أغسطس 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على شكوى الأندية الأخرى والمدربين من إنفاق الدوري السعودي على ضم لاعبين خلال الصيف الجاري.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي قائلا: "الجميع يشتكي من السعودية لكن عندما تطرق السعودية الباب يفتح الجميع الأبواب ويفرشون السجادة الحمراء ويقولون لهم ماذا تريد يا صديقي؟ سأبيع كل شيء، ويصبح الكل سعداء".

وأتم "تشكون من كل شيء لكن الجميع يفتح الباب".

أخبار متعلقة:
تقرير: أهلي جدة يستعيد فيرمينو أمام الأخدود رومانو: صراع قطري سعودي على ضم كوتينيو تقرير سعودي: باكو ألكاسير إلى الطائي

يأتي ذلك بعد ساعات من حديث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الدوري السعودي والإنفاق ردا على سؤال حول إن كان ناديه لم يصبح جاذبا للاعبين.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: ""أعتقد أن الأمر لا يتعلق بليفربول، كل شيء أصبح أصعب فبعض الأندية لديها طريقة في العمل بشكل مختلف عنا وكنادي طبيعي من الصعب اللحاق بهم".

وأكمل "علاوة على ذلك لم تجعل السعودية الأمور أسهل، الصين فعلت الأمر ذاته وأمريكا مازالت تحاول، المال اللانهائي يسبب مشكلة، سيكون رائعا إن تمكن شخص ما من إيجاد حلا لما يحدث".

وشدد كلوب "لكن عدم إقناع اللاعبين بالقدوم إلى ليفربول علينا فقط البحث عن الأشخاص المناسبين أنا سعيد حقا بفترة الانتقالات وسنواصل البحث ونتخذ أفضل القرارات للنادي ولن نستخدم المال كذريعة، سنقوم بالأمر ولكن بطريقتنا ونحن مستعدون للقتال".

مانشستر سيتي جوارديولا
نرشح لكم
تقرير: مانشستر يونايتد قد يتراجع.. جرينوود لن يعود للفريق رومانو: صراع قطري سعودي على ضم كوتينيو مواعيد مباريات اليوم 19-8-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد والهلال إيطالي جديد في إنجلترا.. زانيولو إلى أستون فيلا المراهنات مجددا.. سبب تعطل صفقة انتقال باكيتا إلى مانشستر سيتي مؤتمر جوارديولا: نيوكاسل يتحكمون في كل شيء.. وموقف الثلاثي المصاب مؤتمر بوكيتينو: إصابة جيمس صادمة.. ولماذا فضل كايسيدو ولافيا تشيلسي مؤتمر كلوب عن غضب صلاح ورحيل لاعبين.. أزمة السعودية وفشل ضم كايسيدو ولافيا
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: زياش يصل إسطنبول لإتمام انتقاله لـ جالاتا سراي 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد قد يتراجع.. جرينوود لن يعود للفريق 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كامل أبو يكشف علي لـ في الجول حقيقة مفاوضات المصري مع بنشرقي 49 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا عن الدوري السعودي: الكل يشتكي.. لكن حينما يطرقون الباب تفرشون لهم السجادة الحمراء ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أهلي جدة يستعيد فيرمينو أمام الأخدود ساعة | السعودية
رومانو: صراع قطري سعودي على ضم كوتينيو ساعة | السعودية
تقرير سعودي: باكو ألكاسير إلى الطائي ساعة | السعودية
خبر في الجول – بيراميدز يخوض معسكرا إعداديا في تركيا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب