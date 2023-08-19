مدير النشاط الرياضي بـ الزمالك: أحمد الأحمر يمكنه العمل كلاعب ومدرب

يرى أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، أن احمد الأحمر قائد فريق كرة اليد يمكن العمل كلاعب ومدرب للفريق في الوقت ذاته.

وأطلق أحمد رمضان مدرب فريق كرة اليد بنادي الزمالك تصريحات غاضبة للغاية عقب فوز الفريق على الهدى السعودي في البطولة العربية. (طالع التصريحات)

وقال عبد الدايم عبر قناة الزمالك: "مجلس إدارة النادي لم يتأخر عن الفريق والجهاز الفني كان له رغبة في الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، لكن مجلس الإدارة أصر على سفر الفريق".

وأضاف " تم توفير 8 مليون جنيه للفريق قبل السفر ولكن أزمة حجز الطيران خارجة عن إرادة النادي وكان هناك إصرار على سفر البعثة تقديرا لجميع الألعاب الرياضية وخاصة كرة اليد".

وشدد "كل ما يثار غير حقيقي. إدارة النادي هي من وفرت الماديات واللاعبين حصلوا على بعض المستحقات وسيتم صرف جزء آخر عقب عودتهم".

وواصل "نحن لا علاقة لنا بالأمور الانتخابية. نرفض الهجوم بهذه الطريقة على مجلس إدارة النادي ومن قام بذلك مبرره معروف وسنقوم بإعلانه في الوقت المناسب".

وأتم "من يريد القفز من المركب فليتفضل نادي الزمالك غني بأبنائه. المدرب إذا أراد الرحيل فهناك مساعديه. أحمد الأحمر يمكنه العمل كلاعب ومدرب ومجلس الإدارة والجميع سيدعمه حال حدث ذلك".

وتغلب الزمالك على الهدى السعودي بنتيجة 28-24 في الجولة الثالثة لدور المجموعات في البطولة العربية لكرة اليد.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

وتغلب الزمالك على وفاق عين التوتة الجزائري، فيما خسر المباراة الثانية أمام الكويت الكويتي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وبذلك ضمن الزمالك مقعده في ربع النهائي بفضل تحقيقه لانتصارين في أول 3 مباريات.

ويلعب الزمالك المباراة الأخيرة ضد الشعلة اليمني يوم الإثنين 21 أغسطس.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.