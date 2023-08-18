كرة يد - مدرب الزمالك يفتح النار: الإدارة عشوائية ولا أخشى فيها أحدا.. ولن أستمر بعد البطولة العربية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

أحمد رمضان

أطلق أحمد رمضان مدرب فريق كرة اليد بنادي الزمالك تصريحات غاضبة للغاية عقب فوز الفريق على الهدى السعودي في البطولة العربية.

وقال رمضان في تصريحاته لصحيفة الكأس السعودية: "الحمد لله كي تعلموا أن اللاعبين رجال وتحملوا الكثير. لا يوجد فريق في العالم يحتمل ما تحملناه".

وأضاف "الإدارة لا تساندنا ماديا أو معنويا ولا أحد يعرف عنا شيئا. المباراة الأولى ما كنا لنلحق بها لولا الجماهير التي وفرت لنا حافلة لنقلنا.

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وأوضح "تم حجز الطيران لنا إلى الرياض ومباراتنا الأولى في الدمام. المسافة 5 ساعات ووصلنا بالكاد قبل المباراة بساعة".

وتابع "حتى الآن رسوم الاشتراك في البطولة لم يتم سدادها ولن نلعب المباراة القادمة إذا لم يتم ذلك. أريد ضم لاعبين للفريق مثل كريم هنداوي ولكن لا يمكنني بسبب الرسوم أيضا، غير مستحقات اللاعبين والجهاز الفني التي لا يتم سدادها".

وواصل "الإدارة عشوائية. تاريخ بدء البطولة معروف وكان من المفترض حجز الطيران وسداد رسوم الاشتراك. أي فريق هذا الذي يأتي على دفعتين وجزء منه ينطلق من برج العرب إلى الدمام والجزء الآخر من القاهرة إلى الرياض"؟

واختتم بسؤاله عن حقيقة سفر الفريق على متن طائرة خاصة قائلا: "من يريد الكذب فليفعل، أنا لا أكذب ولا أخشى أحدا في الإدارة. سواء فزنا بالبطولة أو خسرناها لن أستمر مع الفريق في وجود إدارة غير ملتزمة معنا".

وتغلب الزمالك على الهدى السعودي بنتيجة 28-24 في الجولة الثالثة لدور المجموعات في البطولة العربية لكرة اليد.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

وتغلب الزمالك على وفاق عين التوتة الجزائري، فيما خسر المباراة الثانية أمام الكويت الكويتي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وبذلك ضمن الزمالك مقعده في ربع النهائي بفضل تحقيقه لانتصارين في أول 3 مباريات.

ويلعب الزمالك المباراة الأخيرة ضد الشعلة اليمني يوم الإثنين 21 أغسطس.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

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