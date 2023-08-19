يد – مدير الزمالك: لا أعرف سبب تصريحات هتلر.. الإدارة صممت على سفرنا لخوض البطولة العربية

لا يعرف حمادة عبد الباري مدير جهاز كرة اليد في الزمالك سبب التصريحات التي أدلى بها المدير الفني للفريق أحمد رمضان "هتلر" عقب السفر للسعودية لخوض منافسات البطولة العربية.

وأطلق أحمد رمضان مدرب فريق كرة اليد بنادي الزمالك تصريحات غاضبة للغاية عقب فوز الفريق على الهدى السعودي في البطولة العربية. (طالع التصريحات)

وتحدث مدير جهاز كرة اليد في الزمالك عبر قناة ناديه التليفزيونية قائلا: "لم أقابل أحمد رمضان حتى الآن، لكن لماذا أدلى بتلك التصريحات ولماذا في هذا التوقيت؟".

وواصل "نعم عانينا كثيرا والكل يعرف ذلك لكن ليس معنى هذا أن النادي لا يقف معنا، السفر إلى السعودية كله تم إنجازه في 6 ساعات، بعثة الزمالك لم تكن لتسافر من الأصل بل على العكس الإدارة صممت على السفر وذلك رغم تقدمي بمذكرة توضح أسباب عدم سفرنا لخوض منافسات البطولة".

وأكمل "هناك مدرب أجنبي له أموال مستحقة على النادي وحصل على حكم من الاتحاد الدولي بعدم مشاركتنا في البطولة العربية".

وأردف حمادة عبد الباري تصريحاته "ومع تحديد موعد سفرنا لم نجد طائرات متاحة والنادي فكر في سفرنا بطائرة خاصة".

وأكمل "في النهاية وجدنا 20 مقعدا في إحدى الطائرات وسافرنا الرياض وبعد الوصول وجدنا حافلة خاصة بنادي الزمالك تنتظرنا وتواجد جمهور في استقبالنا".

وتابع "أثناء الاستراحة في الطريق سمعت بعض الهمس وسألت الرجل هل هذه الحافلة خاصة بالبطولة العربية؟ قال لي لا نحن الجمهور من جلبناها إلى هنا".

وواصل "وطلبت رد الأموال الخاصة بإيجار الحافلة لكنهم بعد انتصارنا وأشكرهم على ذلك رفضوا الحصول على الأموال، ويجب أن أؤكد أن النادي ساعدنا في السفر".

وأكمل "سافرنا بدون الأموال الخاصة بالبعثة وصممت الحصول عليها معي ولكن لم توجد أموال وبعد يومين وصل لي 20 ألف دولار وبعد يوم سيصل لـ20 ألف أخرى".

واختتم عبد الباري حديثه "كل ما أريده الآن سوف أسأل هتلر لماذا أدلى بتلك التصريحات".