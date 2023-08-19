كرة يد - رد ناري من أحمد مرتضى على تصريحات هتلر: سافرت بأموال الزمالك وستعاقب

رد أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس الزمالك على تصريحات أحمد رمضان "هتلر" المدير الفن لكرة اليد بالنادي الأبيض

وأطلق أحمد رمضان مدرب فريق كرة اليد بنادي الزمالك تصريحات غاضبة للغاية عقب فوز الفريق على الهدى السعودي في البطولة العربية. (طالع التصريحات)

وقال أحمد مرتضى عبر قناة الزمالك: "أنت سافرت بأموال الزمالك وقمت بشراء الملابس من أموال الزمالك واشتريت سيارة بأموال الزمالك ووصلت للمطار وتمكث في فندق وتواجدت في طائرة بأموال الزمالك وقبل السفر حصلت على راتبك أنت واللاعبين وقبل السفر هناك من اشترط الحصول على أموال".

وواصل "لن أتحدث كثيرا لأنني أرى أن منصب رئيس نادي لا يجب أن يتحدث عن مدرب أو لاعب أو عضو مجلس إدارة هناك مشرف على اللعبة هو المسؤول عن معاقبته أو بإقالته".

وشدد "لكن هذا الحديث سيكون له حساب والحساب له توقيت مناسب".

وأكمل أحمد مرتضى حديثه "إذا كنا لا نعرف أصول الرياضة ولا يجب أن تتحدث بتلك الطريقة وفي قناة أجنبية عن نادي الزمالك، لا الزمالك نادي كبير وله مجلس إدارة ولاعبين ومدربين يرفعوا رأسه".

وأردف "لو شخص خرج عن السياق فبالتأكيد سُيعاقب فلا يوجد شخص فوق العقوبات".

وأتم "وهذا باختصار ولن أتحدث مجددا عن هذا الموضوع".