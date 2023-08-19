مواعيد مباريات اليوم 19-8-2023 والقنوات الناقلة.. ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد والهلال

السبت، 19 أغسطس 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح وديوجو جوتا - ليفربول

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات على المستوى الإقليمي والأوروبي.

ففي الدوري الإنجليزي سيواجه ليفربول منافسه بورنموث في الجولة الثانية في تمام الخامسة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

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وفي السابعة والنصف سيواجه توتنام منافسه مانشستر يونايتد عبر القناة ذاتها.

أما في العاشرة مساء فسيواجه مانشستر سيتي منافسه توتنام وعبر القناة ذاتها أيضا.

وفي الدوري الإسباني سيواجه ألميريا منافسه ريال مدريد في العاشرة والنصف مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وفي الدوري السعودي سيواجه الاتحاد منافسه الطائي في التاسعة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

أما عبر قناة "إس إس سي سبورت 1" وفي الوقت ذاته سيواجه الهلال منافسه الفيحاء.

ويُفتتح الدوري الإيطالي اليوم وسيواجه إنتر منافسه موزا في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

كما يواجه محمود حسن "تريزيجيه" وفريقه طرابزون سبور منافسه جالاتا سراي في الدوري التركي.

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