يد - عضو مجلس الزمالك يرد على هتلر: أنت من رفضت السفر للمشاركة في البطولة العربية

السبت، 19 أغسطس 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة يد

رد أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أحمد رمضان "هتلر" المدير الفني لفريق اليد بالنادي، موضحا محاولة النادي توفير طائرة خاصة للفريق للسفر لخوض البطولة العربية لكرة اليد.

وأطلق أحمد رمضان مدرب فريق كرة اليد بنادي الزمالك تصريحات غاضبة للغاية عقب فوز الفريق على الهدى السعودي في البطولة العربية. (طالع التصريحات).

وقال دعبس عبر قناة الزمالك: "حققنا فوزا مهما، وردا على تصريحات أحمد رمضان المدير الفني لفريق اليد، تواصلت معه شخصيا، ورفض السفر من الأساس، ورفض فكرة السفر بسبب ضيق الوقت، ثم تواصلت مع أحمد الأحمر وطلب المشاركة في البطولة لأهميتها ومن أجل رفع معنويات اللاعبين الجدد".

وأضاف "قبل البطولة بأسبوع عُقدت جلسة مع أحمد مرتضى ووفرنا جزء من مستحقات اللاعبين وبالفعل اللاعبين جددوا عقدوهم".

وأكمل "كان لدينا مشكلة في الطيران وليست بأيدينا، حاولنا توفير طائرة خاصة لكن الوقت لم يسعفنا".

وأتم "في ظل المشاكل التي يمر بها النادي استطعنا توفير ما يعادل 8 ملايين جنيه مستحقات اللاعبين، كما جدد أحمد الأحمر قبل السفر وحصل على جزء من المستحقات".

وتغلب الزمالك على الهدى السعودي بنتيجة 28-24 في الجولة الثالثة لدور المجموعات في البطولة العربية لكرة اليد.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

وتغلب الزمالك على وفاق عين التوتة الجزائري، فيما خسر المباراة الثانية أمام الكويت الكويتي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وبذلك ضمن الزمالك مقعده في ربع النهائي بفضل تحقيقه لانتصارين في أول 3 مباريات.

ويلعب الزمالك المباراة الأخيرة ضد الشعلة اليمني يوم الإثنين 21 أغسطس.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

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