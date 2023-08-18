إيطالي جديد في إنجلترا.. زانيولو إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي ضم الإيطالي نيكولو زانيولو قادما من جالاتاسراي التركي.

وسيلعب زانيولو الموسم الجاري معارا مع خيار الشراء للفريق الإنجليزي.

وحقق زانيولو لقب الدوري التركي الموسم الماضي ومن قبل لقب دوري المؤتمر بقميص روما في موسم 2021-2022.

وسبق أن حصد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي موسم 2018-19.

وانضم زانيولو في يناير الماضي إلى جالاتاسراي كأغلى لاعب في تاريخ الكرة التركية مقابل 22 مليون يورو.

ورفض زانيولو من قبل عرضا من بورنموث مقابل 30 مليون يورو.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Italian international Nicolò Zaniolo! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 18, 2023

وفي الصيف الجاري ارتبط اسمه بالهلال السعودي وكذلك العودة لإيطاليا من بوابتي ميلان ويوفنتوس.

الجناح الدولي البالغ 24 عاما سجل خلاله مسيرته 62 هدفا في 251 مباراة.

وسيكون زانيولو رابع لاعب يرتدي قميص أستون فيلا بعد فابيو فيراريسي وبيني كاربوني وبيرلويجي جوليني.

وسيكون الإيطالي التاسع الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد ساندرو تونالي وجورجينيو وديستني أودوجي وجويليميو فيكاريو وإيمرسون بالميري ولوكا كوليسيو وأنجليو أوجبونا ودينيس فرانشي.

وسيلتقي أستون فيلا يوم الأحد مع إيفرتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.