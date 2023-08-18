مؤتمر جوارديولا: نيوكاسل يتحكمون في كل شيء.. وموقف الثلاثي المصاب

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بـ منافسه نيوكاسل قبل مواجهة الفريقين غدا السبت في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

كما كشف الإسباني عن الغيابات المتوقعة لمباراة الغد على ملعب الاتحاد.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي عن كول بالمر: "لا أضع تعريفا لجودة اللاعب بتسجيل هدفين في نهائيين، الموسم الماضي كان استثنائيا، في كأس الرابطة أتذكر أنه حدد نتيجة مباراة".

وأضاف "الموسم الماضي غاب كيفين دي بروين 4 أشهر، كان لدينا جوندوجان الذي لم يعد معنا الآن، وعلينا التعامل مع الأمر".

وسجل بالمر هدفين بقميص سيتي الموسم الجاري الأول ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية والثانية ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي.

وتطرق للحديث عن نيوكاسل قائلا: "هم فريق سيلعب في دوري أبطال أوروبا، إذا وصلوا لهذه البطولة هذا يعني أنهم فريق جيد، في وقت قصير منذ الاستحواذ السعودي، أشعر بأنهم سينافسون لفترة طويلة".

وأردف "إيدي هاو كوّن فريقا رائعا للاستحواذ والتحولات وبناء اللعب والاعتماد على الكرات الثابتة، يتحكمون في كل شيء، سيكون اختبارا ضخما لنا لكن علينا أن نكون في الموعد".

وعن إمكانية أن ينافس نيوكاسل على اللقب قال: "أن تلعب 3 مباريات في الأسبوع مختلف عن خوض مباراة واحدة كل أسبوع، إذا استطاعوا التعامل مع الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، سيكونوا منافسين".

وأتم بيب عن الإصابات قائلا: "ستونز خارج القائمة وكذلك برناردو سيلفا، روبن دياز لا أعلم حتى الآن، وسأوضح الأمور لاحقا، ربما يكون لائقا".

وغاب الثلاثي عن مباراة السوبر الأوروبي ضد إشبيلية والتي توج بها الفريق باللقب لأول مرة في تاريخه.

وانتصر سيتي في افتتاح الموسم على بيرنلي بنتيجة 3-0، فيما اكتسح نيوكاسل نظيره أستون فيلا بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى.