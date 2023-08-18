مؤتمر كلوب عن غضب صلاح ورحيل لاعبين.. أزمة السعودية وفشل ضم كايسيدو ولافيا

تواصلت الأسئلة على يورجن كلوب مدرب تشيلسي بشأن غضب نجم الفريق محمد صلاح عقب استبداله أمام تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الألماني اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة بورنموث غدا السبت في ثاني جولات بريميرليج في ملعب أنفيلد.

وتحدث كلوب قائلا: "لقد مر أسبوع على تلك الواقعة، لقد حظي صلاح بتدريبات رائعة للغاية وآمل أن نرى نتيجة ذلك في المباريات، إلى جانب ذلك لا شيء آخر لأقوله، لم يحدث أي شيء منذ ذلك الحين".

وبسؤاله هل يرحل أي لاعب من ليفربول في الصيف الحالي أجاب "لن يرحل أي لاعب عن الفريق، لكنني تعلمت الكثير من الأشياء في سوق الانتقالات الجاري، أما بالنسبة لإبرام صفقات فمازال هناك متسع من الوقت وسنرى ماذا سيحدث".

أما عن فشل ليفربول في ضم موسيس كايسيدو وروميو لافيا من برايتون وساوثامبتون أجاب "لا يوجد لدي أي شيء لأقوله، هذه هي الانتقالات، أحيانا ينجح الأمر وأحيانا لا ينجح".

وكان كلوب أعلن الأسبوع الماضي نجاح ناديه في إتمام التفاوض مع برايتون لضم كايسيدو قبل أن يرفض اللاعب الانتقال ويفضل الانضمام إلى تشيلسي وهو ما حدث في النهاية.

وبسؤاله هل أصبح من الصعب جذب اللاعبين إلى ليفربول أجاب "أعتقد أن الأمر لا يتعلق بليفربول، كل شيء أصبح أصعب فبعض الأندية لديها طريقة في العمل بشكل مختلف عنا وكنادي طبيعي من الصعب اللحاق بهم".

وأكمل "علاوة على ذلك لم تجعل السعودية الأمور أسهل، الصين فعلت الأمر ذاته وأمريكا مازالت تحاول، المال اللانهائي يسبب مشكلة، سيكون رائعا إن تمكن شخص ما من إيجاد حلا لما يحدث".

وشدد كلوب "لكن عدم إقناع اللاعبين بالقدوم إلى ليفربول علينا فقط البحث عن الأشخاص المناسبين أنا سعيد حقا بفترة الانتقالات وسنواصل البحث ونتخذ أفضل القرارات للنادي ولن نستخدم المال كذريعة، سنقوم بالأمر ولكن بطريقتنا ونحن مستعدون للقتال".

وعن رأيه في أداء فريقه في التعادل بهدف لمثله ضد تشيلسي أجاب "أمام تشيلسي استحوذنا على الكرة 35% فقط وهذه مزحة، لم يكن هذا ما نريده في تفكيرنا لخوض المباراة لكنه حدث".