مؤتمر كلوب عن غضب صلاح ورحيل لاعبين.. أزمة السعودية وفشل ضم كايسيدو ولافيا

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 16:26

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - محمد صلاح

تواصلت الأسئلة على يورجن كلوب مدرب تشيلسي بشأن غضب نجم الفريق محمد صلاح عقب استبداله أمام تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الألماني اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة بورنموث غدا السبت في ثاني جولات بريميرليج في ملعب أنفيلد.

وتحدث كلوب قائلا: "لقد مر أسبوع على تلك الواقعة، لقد حظي صلاح بتدريبات رائعة للغاية وآمل أن نرى نتيجة ذلك في المباريات، إلى جانب ذلك لا شيء آخر لأقوله، لم يحدث أي شيء منذ ذلك الحين".

أخبار متعلقة:
مؤتمر تين هاج: لا أعرف سبب فشل انتقال ماجواير.. وموقفنا من صفقات جديدة تقرير: هنري يعود للتدريب من باب منتخب فرنسا للشباب مؤتمر تشافي: لا أريد إثارة الجدل.. وموقف فاتي ونيمار مؤتمر أنشيلوتي عن رأيه في إنفاق الدوري السعودي.. ولماذا رفض تصوير غرف الملابس

وبسؤاله هل يرحل أي لاعب من ليفربول في الصيف الحالي أجاب "لن يرحل أي لاعب عن الفريق، لكنني تعلمت الكثير من الأشياء في سوق الانتقالات الجاري، أما بالنسبة لإبرام صفقات فمازال هناك متسع من الوقت وسنرى ماذا سيحدث".

أما عن فشل ليفربول في ضم موسيس كايسيدو وروميو لافيا من برايتون وساوثامبتون أجاب "لا يوجد لدي أي شيء لأقوله، هذه هي الانتقالات، أحيانا ينجح الأمر وأحيانا لا ينجح".

وكان كلوب أعلن الأسبوع الماضي نجاح ناديه في إتمام التفاوض مع برايتون لضم كايسيدو قبل أن يرفض اللاعب الانتقال ويفضل الانضمام إلى تشيلسي وهو ما حدث في النهاية.

وبسؤاله هل أصبح من الصعب جذب اللاعبين إلى ليفربول أجاب "أعتقد أن الأمر لا يتعلق بليفربول، كل شيء أصبح أصعب فبعض الأندية لديها طريقة في العمل بشكل مختلف عنا وكنادي طبيعي من الصعب اللحاق بهم".

وأكمل "علاوة على ذلك لم تجعل السعودية الأمور أسهل، الصين فعلت الأمر ذاته وأمريكا مازالت تحاول، المال اللانهائي يسبب مشكلة، سيكون رائعا إن تمكن شخص ما من إيجاد حلا لما يحدث".

وشدد كلوب "لكن عدم إقناع اللاعبين بالقدوم إلى ليفربول علينا فقط البحث عن الأشخاص المناسبين أنا سعيد حقا بفترة الانتقالات وسنواصل البحث ونتخذ أفضل القرارات للنادي ولن نستخدم المال كذريعة، سنقوم بالأمر ولكن بطريقتنا ونحن مستعدون للقتال".

وعن رأيه في أداء فريقه في التعادل بهدف لمثله ضد تشيلسي أجاب "أمام تشيلسي استحوذنا على الكرة 35% فقط وهذه مزحة، لم يكن هذا ما نريده في تفكيرنا لخوض المباراة لكنه حدث".

كلوب ليفربول صلاح كايسيدو لافيا
نرشح لكم
مؤتمر تين هاج: لا أعرف سبب فشل انتقال ماجواير.. وموقفنا من صفقات جديدة الصفقة الثالثة.. ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت الإنفاق مستمر في لندن.. تشيلسي يضم روميو لافيا "أصغر من مثل إنجلترا".. والكوت يعتزل كرة القدم هل يخسر مانشستر سيتي الدوري بسبب إصابة دي بروين؟ إجابة مثيرة من الأرقام كريستال بالاس يقطع الطريق على تشيلسي ويمدد عقد جناحه جوارديولا يتحدث عن التتويج بالسوبر الأوروبي.. وانتظار كأس العالم للأندية غياب صلاح حامل اللقب.. ثلاثي مانشستر سيتي ضمن ستة مرشحين لجائزة رابطة اللاعبين الإنجليزية
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب عن غضب صلاح ورحيل لاعبين.. أزمة السعودية وفشل ضم كايسيدو ولافيا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – البنك الأهلي ينتصر على الحشد العراقي في البطولة العربية 30 دقيقة | كرة يد
مؤتمر تين هاج: لا أعرف سبب فشل انتقال ماجواير.. وموقفنا من صفقات جديدة 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – فاركو يضم شريف دابو مجانا ساعة | الكرة المصرية
تقرير: هنري يعود للتدريب من باب منتخب فرنسا للشباب ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: لا أريد إثارة الجدل.. وموقف فاتي ونيمار ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثالثة.. ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي عن رأيه في إنفاق الدوري السعودي.. ولماذا رفض تصوير غرف الملابس 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب