مؤتمر تين هاج: لا أعرف سبب فشل انتقال ماجواير.. وموقفنا من صفقات جديدة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

تين هاج وسانشو

لا يعرف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد سبب فشل انتقال مدافع الفريق هاري ماجواير إلى وست هام الصيف الجاري.

ويستعد يونايتد لملاقاة توتنام في ملعب الأخير غدا السبت في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وفاز يونايتد في الجولة الأولى بصعوبة على ولفرهامبتون بهدف دون رد، فيما تعادل توتنام مع برينتفورد.

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وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "نحن مانشستر يونايتد وسننقض على أي فرصة في آخر أسبوعين من الانتقالات".

وعن جوني إيفانز قال:" نحن في مفاوضات معه لتمديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري".

أما عن ليساندرو مارتينيز قال: "لقد تدرب معنا وأعتقد أنه جاهز للمباراة".

وبسؤاله عن الانتقادات التي تحيط بالنادي بسبب أزمة ماسون جرينوود قال: "نركز على أداء الفريق ما يهم هو اللاعبين المتواجدين معنا ونركز الآن على المباراة المقبلة".

وعن ماجواير قال: "لاعبنا ومسرور بتواجده ونحتاج لتشكيلة جيدة، لدينا 4 مدافعين وإن كنا سنضم لوك شو لهم فلدينا 5 وهذا أمر نحتاجه".

وبسؤاله عن سبب فشل انتقال ماجواير قال: "لا أعرف".

أما عن فرصه في المشاركة قال: "الكرة في ملعبه يعرف ما أتوقعه منه".

وأكمل المدرب الهولندي حديثه "تشكيلتنا مكتملة عدديا ولكننا نبحث عن التطور وكما قلت إن سنحت فرصة فسننقض عليها".

وأتم "أعتقد أن تشكيلتنا جيدة ونحن مقتنعون بأنه بتلك التشكيلة قادرون على بلوغ أهدافنا خلال الموسم الجاري".

مانشستر يونايتد تين هاج ماجواير توتنام
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