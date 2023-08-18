تقرير: هنري يعود للتدريب من باب منتخب فرنسا للشباب
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 15:08
كتب : FilGoal
اقترب تيري هنري أسطورة أرسنال ومنتخب فرنسا من العودة للتدريب مرة أخرى وتلك المرة عن طريق الديوك.
وأوضحت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقرير لها أن هنري قد يتولى تدريب منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاما.
ومنذ اعتزاله تولى أرسنال منصب مدرب الشباب في أرسنال ثم كان مساعدا لروبرتو مارتينيز في تدريب بلجيكا في كأس العالم 2018.
وبعدها تولى قيادة موناكو ومونتريال الكندي لكنه لم يحقق النجاح في كلا التجربتين ولم يحصد أي لقب.
ومع موناكو خاض 20 مباراة فيما قاد مونتريال الكندي في 29 لقاء.
وعاد بعدها لمنصب المدرب المساعد في بلجيكا في كأس العالم 2022.
ويقوم هنري منذ الموسم الماضي بتحليل مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عبر شبكة "سي بي إس" الأمريكية.
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