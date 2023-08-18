الصفقة الثالثة.. ليفربول يضم واتارو إندو من شتوتجارت

أعلن ليفربول رسميا اليوم الجمعة انضمام واتارو إندو قادما من صفوف شتوتجارت الألماني.

وأوضح ليفربول أن اللاعب الياباني البالغ من العمر 30 عاما وقع على عقد طويل الأمد ويتبقى فقط الحصول على إذن العمل في إنجلترا.

وأصبح إندو ثالث صفقات ليفربول الصيفية بعد أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

وسيرتدي إندو القميص رقم 3 مع ليفربول.

وقال إندو لموقع ليفربول: "أنا سعيد للغاية ومتحمس للانضمام لناد كبير مثل ليفربول".

وأضاف "إنه شعور مدهش وهذا هو حلمي، حلمي كان دائما اللعب في الدوري الإنجليزي ومع أحد أكبر الأندية فيه، إنه حلم أصبح حقيقة".

ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن الصفقة ستكلف خزائن ليفربول 19 مليون يورو.

إندو انضم إلى شتوتجارت من سنة 2020 وخاض مع الفريق 133 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 12 آخرين.