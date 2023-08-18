أحمد مرتضى: يجب أن نتخذ الأهلي قدوة.. ما يحدث سبب عدم قدرتنا على المنافسة

طالب أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس الزمالك رموز ناديه بالنظر لغريمه التقليدي الأهلي واتخاذه قدوة في دعم مسؤولي مجلس الإدارة.

وتحدث أحمد مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "تولي المهمة مسؤولية وهناك من يهرب من المسؤولية وناس رفضوا الانضمام لنا في ذلك الوقت صعب".

وأكمل "أرى تحركات لرموز ومحبي الزمالك ولهم مطالب وهذا شيء جيد لكن على مدار السنوات لا نراهم إلا في فترات الأزمات، أتمنى أن يكون تدخلهم إيجابيا وليس سلبيا".

وأردف "من يطالب بحلس المجلس أو بتعيين لجان رأينا في الأهلي حينما حدثت محاولة لوجود مجلس معين الجميع رفض التواجد لأن مهم جدا الحفاظ على شكل النادي وشرعية الإدارة".

وواصل أحمد مرتضى "ليس من المنطقي أن أفوز كمرشح في الانتخابات بأكثر من 22 ألف صوت ويأتي شخص حصل على 300 أو 500 صوت ويطلب برحيل ليحل مكاني هذا ليس منطقيا".

وأكمل "من كان في خلاف مع مرتضى منصور فقد ترك النادي ورحل بعدما غلب المصلحة العامة، \المطلوب الآن من الرموز دعم النادي وليس دعمي".

وتابع أحمد مرتضى حديثه "لدينا رموز في كل جهة مثل حسين لبيب وهشام نصر وأيمن يونس وحسن شحاتة والكثير من الأسماء كي لا أنسى من يريد المساعدة فليتقدم أم هو وقت الانتخابات فقط؟".

وواصل "من يريد التقدم في الانتخابات مثل حسين لبيب أوعده بانتخابات نزيهة وبها شفافية أو مرتضى ربما يتواجد في الانتخابات أو ممدوح عباس وهذا وعد للجميع بإجراء انتخابات نزيهة".

وأردف "مرتضى نجح في الانتخابات بأكبر عدد من الأصوات ولكن الكل حاربه ورغم ذلك مهما كان الشخص الذي سيفوز في الانتخابات سوف ندعمه رغم أن الجميع لم يدعم مرتضى منصور".

واختتم أحمد مرتضى منصور حديثه "لن نحارب بعض بعد نهاية الانتخابات يجب أن نتخذ الأهلي قدوة لأن الأهلي بصراحة قدوة محمود طاهر لم ينجح في الانتخابات والآن يدعم محمود الخطيب، جمهور الأهلي الآن يدعم الخطيب لذا يجب ألا نحارب بعض داخل النادي ونعود ونسأل أنفسنا لماذا لا ننافس نحن لا ننافس لأنه لا يوجد استقرار".