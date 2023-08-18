الإنفاق مستمر في لندن.. تشيلسي يضم روميو لافيا

أعلن تشيلسي اليوم الجمعة رسميا انضمام روميو لافيا قادما من صفوف ساوثامبتون.

وأوضح تشيلسي عبر موقعه الرسمي أن لافيا وقع على عقد يربطه بالنادي لسبع سنوات مقبلة.

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة الصفقة فيما ذكرت التقارير الصحفية أنها كلفته 58 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عاما بدأ مسيرته في أندرلخت وانتقل منه إلى مانشستر سيتي حيث تم بيعه إلى ساوثامبتون مع إمكانية إعادة شرائه مستقبلا.

لكن ذلك البند لم يستغله سيتي لينتقل اللاعب إلى تشيلسي عقب هبوط ساوثامبتون إلى الدرجة الأولى.

Introducing a new Blue! 🔵 pic.twitter.com/vdHynMOMti — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2023

وخاض لافيا مع ساوثامبتون 34 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

وأصبح لافيا ثامن صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وربروت سانشيز وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو.

وسيرتدي لافيا القميص رقم 45 مع الفريق اللندني.

وقال لافيا: "لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد وبناء تفاهم بيننا لتحقيق أشياء عظيمة".