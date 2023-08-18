مدرب الخليج يكشف سبب استبعاد محمد شريف أمام أهلي جدة

أوضح بيدرو إيمانويل المدير الفني لـ الخليج السعودي سبب عدم إشراك محمد شريف لاعب الفريق الجديد في مواجهة أهلي جدة خلال الجولة الثانية من المسابقة.

ولم يتواجد شريف في قائمة الفريق للمباراة بعد انتقاله قادما من الأهلي.

وخسر الخليج اللقاء بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت تسجيل رياض محرز لهدفه الأول بقميص قلعة الكؤوس. (طالع التفاصيل)

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط تصريحات إيمانويل والذي صرّح قائلا: "اللاعب وصل قبل ساعات من المباراة، ولو حضر حتى على مقاعد البدلاء سيكون دوره التشجيع لأنه غير جاهز للمشاركة".

وأكمل "نحن نعمل لبناء فريق، ولدينا 5 أجانب استقطبناهم خلال فترة الصيف، ويحتاجون إلى الوقت من أجل الوصول إلى تشكيلة مثالية".

وأضاف "أنا محبط من المباراة كنت أريد الفوز بالثلاث نقاط، ولكن مع الآسف استقبلنا أهداف وخسرنا النتيجة".

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج الجديد في لقاء أهلي جدة بالدوري السعودي مستبعدة.

وأوضح التقرير أن شريف شارك في تدريب الأربعاء مع فريقه الجديد، بعد وصوله إلى السعودية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

ويتذيل الخليج ترتيب الدوري بدون نقاط من مباراتين بعدما خسر في الجولة الأولى من الفيحاء.

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افتتح روجر إيبانيز أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة للأهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رياض محرز هدفه الأول في الدوري السعودي في ثاني مباراة له يخوضها مع الأهلي بعد انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي.

وقلص منصور حمزي النتيجة بهدف أول للخليج في الدقيقة 58.

وآمن سميحان النابت انتصار الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة ليتصدر الترتيب مؤقتا.