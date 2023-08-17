الهلال يعلن إصابة كوليبالي ويكشف مدة غيابه

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، كما أوضح مدة غيابه.

كاليدو كوليبالي النادي : الهلال الهلال

وكشف الزعيم أن اللاعب سيحتاج من أسبوعين لـ 3 أسابيع، لكن دون الإعلان عن موضع الإصابة.

وسيغيب الدولي السنغالي عن 4 مباريات هي الفيحاء والرائد والاتفاق والاتحاد.

المدافع القادم من تشيلسي خاض بقميص الهلال 6 مباريات جميعها في البطولة العربية والتي خسر مباراتها النهائية ضد النصر.

ولم يشارك ضد أبها في افتتاح الدوري السعودي يوم الإثنين الماضي والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3-1.

ويضاف كوليبالي لقائمة غيابات الهلال في الدفاع بعد الكوري هيون سو جانج وخليفة الدوسري ومتعب المفرج.

وانضم أفضل مدافع في الدوري الإيطالي موسم 2018-19 سابقا انضم قادما من تشيلسي مقابل 25 مليون يورو.