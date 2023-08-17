الهلال يعلن إصابة كوليبالي ويكشف مدة غيابه
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 21:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي إصابة مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، كما أوضح مدة غيابه.
كاليدو كوليبالي
النادي : الهلال
وكشف الزعيم أن اللاعب سيحتاج من أسبوعين لـ 3 أسابيع، لكن دون الإعلان عن موضع الإصابة.
وسيغيب الدولي السنغالي عن 4 مباريات هي الفيحاء والرائد والاتفاق والاتحاد.
📄 #كبير_آسيا يستأنف تدريباته ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/1YkIjXx1SG— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 17, 2023
المدافع القادم من تشيلسي خاض بقميص الهلال 6 مباريات جميعها في البطولة العربية والتي خسر مباراتها النهائية ضد النصر.
ولم يشارك ضد أبها في افتتاح الدوري السعودي يوم الإثنين الماضي والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3-1.
ويضاف كوليبالي لقائمة غيابات الهلال في الدفاع بعد الكوري هيون سو جانج وخليفة الدوسري ومتعب المفرج.
وانضم أفضل مدافع في الدوري الإيطالي موسم 2018-19 سابقا انضم قادما من تشيلسي مقابل 25 مليون يورو.