تفاديا لوصول صلاح؟ الكاس: رومارينيو يطلب الرحيل عن اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة في الرحيل عن فريقه.

وبحسب قنوات الكاس القطرية، فإن رومارينيو قدم طلبا للرحيل عن صفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وتجري في الوقت الراهن مناقشات بين إدارة العميد، وبين المدرب البرتغالي نونو سانتو لتحديد مصير اللاعب بالبقاء أو الرحيل.

وانتقل رومارينيو -32 عاما- إلى صفوف اتحاد جدة في صيف 2018 قادما من الجزيرة الإماراتي.

ومنذ ذلك الوقت لعب البرازيلي 186 مباراة مع الفريق السعودي، وسجل 101 هدفا وصنع 25.

وبدأ اتحاد جدة حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

وتعاقد الاتحاد حتى الآن مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد السابق، ونجولو كانتي نجم وسط تشيلسي السابق.

أيضا ضم الإتي اللاعب البرازيلي فابينيو نجم وسط ليفربول السابق، وجوتا جناح سلتيك الاسكتلندي.

ويهتم الاتحاد بضم محمد صلاح نجم ليفربول في الوقت الحالي.

يذكر أن الفريق يضم الثنائي المصري أحمد حجازي المدافع المصاب في الوقت الحالي، وطارق حامد لاعب الوسط المرشح للانتقال إلى ضمك وفقا لتقارير إعلامية.