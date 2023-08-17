كريستال بالاس يقطع الطريق على تشيلسي ويمدد عقد جناحه

قطع كريستال بالاس الطريق على تشيلسي الذي حاول تفعيل الشرط الجزائي في تعاقد مايكل أوليز، ومدد عقد اللاعب لـ4 مواسم.

ووفقا لما ذكرته شبكة ذا أثليتك في تقرير لها يوم الثلاثاء أن تشيلسي حاول تفَعيل الشرط الجزائي في تعاقد أوليز مع كريستال بالاس والبالغ قيمته 35 مليون جنيه إسترليني.

لكن نادي كريستال بالاس أعلن يوم الخميس بشكل رسمي تمديد اللاعب لتعاقده.

وذكر النادي عبر موقعه أن ستيف باريش رئيس النادي وقع عقدا جديدا لمدة أربع سنوات مع أوليز.

وقال روي هودسون المدير الفني للفريق: "إنه أفضل خبر يمكن أن يصل إلى. لقد كان قرار أوليز الشخصي".

ويغيب أوليز الذي يلعب كوسط ملعب وجناح أيمن عن الملاعب بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة في بطولة أوروبا تحت 21 عاما مما قد يمنعه من اللعب حتى نهاية سبتمبر.

ووقع أوليز لبالاس في صفقة مدتها 5 سنوات من ريدينج في عام 2021 بعقد يمتد لـ2026 بعد أن فعل بالاس الشرط الجزائي آنذاك والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه إسترليني.

وأصبح أوليز أول لاعب في تاريخ كريستال بالاس يصنع 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي 10 صفقات وهم كل من موسيس كايسيدو وكريستوفر نكونكو وأكسيل ديساسي ونيكولاس جاكسون وليزلي أوجوتشوكو وروبرت سانشيز وآنخيلو وليفي كولويل وأيان ماتسين ولويس هال.

فيما اقترب من ضم روميو لافيا لاعب ساوثامبتون كذلك.