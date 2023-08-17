فرج عامر يكشف لـ في الجول رد سموحة على عرض ليون لضم دوكو دودو

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة على رد ناديه على عرض ليون الفرنسي لضم دوكو دودو.

وكما علم FilGoal.com تقدم ليون بعرض رسمي إلى سموحة لضم دوكو دودو في سوق الانتقالات الجارية. (تفاصيل من هنا)

وكان سموحة قد تعاقد مع دوكو دودو -19 عاما - قائد منتخب بنين الأولمبي الصيف الماضي قادما من نادي أوف ماس البنيني.

وقال فرج عامر لـ FilGoal.com: "ليون تقدم بالفعل بعرض رسمي لضم دوكو دودو".

وعن رد سموحة أجاب رئيس النادي "طلب ليون منحهم البطاقة الدولية وانتقال اللاعب قبل دفع قيمة الصفقة وهو ما رفضناه".

وكشف "لا تزال المفاوضات جارية مع نادي ليون وخاطبناهم برغبتنا في الحصول على قيمة الصفقة أولا".

واختتم فرج عامر تصريحاته "ولدينا رغبة في الحصول على قيمة الصفقة كاملة لأن عرض ليون على دفعتين".

ويرتبط دوكو دودو بتعاقد مع سموحة حتى صيف 2026.

ويلعب دودو في مركز الوسط المدافع وحصد جائزة رجل المباراة في الدوري المصري مرتين في الموسم المنقضي.

وطلب ليون في عرضه المقدم إلى سموحة التعاقد مع دوكو دودو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع دفع قيمة الصفقة على دفعتين.

ولعب دودو ثلاث مباريات مع منتخب بنين الأول وكانت مشاركته الأولى في مارس الماضي.

وخاض دودو 30 مباراة مع سموحة في الموسم المنقضي.