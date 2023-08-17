خبر في الجول - ليون يتقدم بعرض لضم محترف سموحة

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 13:58

كتب : عمرو نبيل

دوكو دودو مهاجم سموحة

تقدم نادي ليون الفريق بعرض رسمي إلى نادي سموحة من أجل ضم دوكو دودو لاعب الفريق.

وكان سموحة قد تعاقد مع دوكو دودو -19 عاما - قائد منتخب بنين الأولمبي الصيف الماضي قادما من نادي أوف ماس البنيني.

ويرتبط دوكو دودو بتعاقد مع سموحة حتى صيف 2026.

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وعلم FilGoal.com أن ليون الفرنسي تقدم بعرض رسمي إلى سموحة من أجل ضم دوكو دودو.

ويلعب دودو في مركز الوسط المدافع وحصد جائزة رجل المباراة في الدوري المصري مرتين في الموسم المنقضي.

وطلب ليون في عرضه المقدم إلى سموحة التعاقد مع دوكو دودو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع دفع قيمة الصفقة على دفعتين.

ولعب دودو ثلاث مباريات مع منتخب بنين الأول وكانت مشاركته الأولى في مارس الماضي.

وخاض دودو 30 مباراة مع سموحة في الموسم المنقضي.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين خلال الفترة الحالية ولم يتم حسمها بشكل رسمي.

وما يعطل الصفقة هو خلاف في الأمور التفاوضية حتى الآن بين الطرفين.

سموحة دوكو دودو الدوري المصري ليون
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