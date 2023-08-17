جوارديولا يتحدث عن التتويج بالسوبر الأوروبي.. وانتظار كأس العالم للأندية

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 12:29

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - إشبيلية - جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن شعوره بعد فوز فريقه ببطولة السوبر الأوروبي بركلات الترجيح على حساب إشبيلية.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، لتذهب إلى ركلات الترجيح ويفوز مانشستر سيتي بنتيجة 5-4.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر بالفخر، "نحن سعداء للغاية بهذا اللقب، في ديسمبر سيكون لدينا الفرصة للفوز بلقب كأس العالم للأندية".

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وأضاف "منذ أسبوع خسرنا بسبب ركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية، ولكننا توجنا بالسوبر الأوروبي بفضلها".

وتابع بيب "كانت مباراة صعبة مثل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر".

وأتم المدرب الإسباني "كان من الممكن أن نسجل قبل ركلات الترجيح".

جاء فوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد خسارته أول بطولة في الموسم وهي الدرع الخيرية الإنجليزية أمام أرسنال قبل أيام بركلات الترجيح أيضا.

وبذلك يكون جوارديولا حقق لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بواقع مرتين مع برشلونة الإسباني، ومرة مع بايرن ميونيخ الألماني، وهذه المرة مع مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي شارك لأول مرة في بطولة السوبر الأوروبي بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في التتويج باللقبين.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي محققا الثلاثية بالفوز بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

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